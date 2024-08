Prieskum: Ľudia súhlasia s obmedzením dávok tým, ktorí nechcú pracovať

Bratislava 8. augusta (TASR) - Väčšina Slovákov súhlasí s navrhovaným znížením či dočasným odobratím dávky v hmotnej núdzi tým poberateľom, ktorí odmietnu relevantnú prácu ponúknutú úradom práce. Súhlas s návrhom z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyjadrilo 68,5 % ľudí. Najväčšiu podporu má u ľudí v dôchodkovom veku. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj.



S návrhom, aby nezamestnaným, ktorí odmietnu pracovnú ponuku z úradu práce, siahli na dávku v hmotnej núdzi, úplne súhlasí 39,4 % respondentov. Ďalších 29,1 % skôr súhlasí. Najčastejšie išlo mužov, najmä o ľudí nad 66 rokov a so stredoškolským vzdelaním. Návrh ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD) sa stretol s pochopením prevažne u ľudí z Košického, Prešovského a Žilinského kraja.



Nesúhlas, naopak, vyjadrilo spolu 27,6 % opýtaných. Prevažne išlo o ženy, respondenti mali najčastejšie do 49 rokov a pochádzali z Bratislavského a Trnavského kraja.



Agentúra AKO robila telefonický prieskum na vzorke 1000 ľudí starších ako 18 rokov. Prieskum sa vykonával od 9. do 15. júla 2024. Respondenti neboli oboznámení o zadávateľovi prieskumu.



Legislatívny návrh rezortu práce hovorí o tom, že nezamestnaným ľuďom by v prípade, že odmietnu prácu ponúknutú úradom práce, mohla byť krátená alebo úplne odobraná dávka v hmotnej núdzi na obdobie 12 mesiacov.