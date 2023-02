Prieskum: Majitelia gastropodnikov stav v sektore hodnotia negatívne

Bratislava 21. februára (TASR) - Majitelia gastropodnikov situáciu v ich sektore hodnotia negatívne. V utorok o tom informovala hovorkyňa iniciatívy Pomoc pre gastro Magdaléna Koreny na základe februárového prieskumu na 510 majiteľoch gastroprevádzok.



"Pýtali sme sa, ako podnikatelia hodnotia náladu v gastre, pričom sme im dali k dispozícii známkovanie ako v škole. Tento náš gastroindex vyšiel na 3,9, v školskom jazyku je to známka dostatočná," uviedla Koreny.



Spresnila, že z prevádzok zaznamenalo 84 % nižšiu návštevnosť oproti predminulému roku. Takmer 40 % gastropodnikom klesli tržby o viac ako 21 % oproti uvedenému roku. Nárast tržieb registruje 20 % podnikateľov v danom sektore.



"Podnikatelia v gastre sú aj veľmi opatrní, čo sa týka hodnotenia dosahu zníženej dane z pridanej hodnoty (DPH), opatrenie sa ukazovalo ako záchranné koleso hlavne v čase pandémie," zhodnotila hovorkyňa. Zvyšujúce sa ceny a ekonomická recesia sú však dôvodom, že zníženie DPH ako formu pomoci zatiaľ nevníma 37 % majiteľov reštaurácií, 35 % sa nevedelo vyjadriť a 28 % si myslí, že gastrosektor znížená DPH podporí, vyplynulo z prieskumu.



"Optimisticky nehodnotia ani zvýšenie stravného pre zamestnancov na 6,80 eura. Až 46 % podnikateľov v gastre si myslí, že zvýšenie stravného nespôsobí návrat hostí do 'menučkových' reštaurácií a podnikov," doplnila Koreny.



Reštaurácie sa tieto dni propagujú v prvom rade cieleným marketingom na sociálnych sieťach, no aj zľavami pre hostí, uviedla podnikateľka z bratislavských reštaurácií Korzo a Spilka beer & restaurant Natália Haramiová. "Na základe prognóz, aké budeme mať nedoplatky za energie, nás, bohužiaľ, neminie ďalšie zdražovanie," dodala. "Ďalší problém je, že v niektorých mesiacoch v roku slabšie večery vykrývali aj turisti, ktorých je podľa mňa momentálne žalostne málo," uzavrela.