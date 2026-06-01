Prieskum: Malé podniky ťažko získavajú zamestnancov z tretích krajín
Autor TASR
Brusel 1. júna (TASR) - V pondelok zverejnené prieskumy Eurobarometra naznačili, že takmer polovica európskych malých a stredných podnikov (46 percent) čelí ťažkostiam pri hľadaní pracovníkov so správnymi zručnosťami. Informuje o tom spravodajca TASR.
Prieskum ukázal, že nábor štátnych príslušníkov tretích krajín je aj naďalej obmedzený. Jeden zo siedmich malých a stredných podnikov sa v posledných dvoch rokoch pokúsil zamestnať pracovníkov z krajín mimo EÚ. Spomedzi tých, ktorí prijali štátnych príslušníkov tretích krajín (14 % vzorky), 54 % označilo proces ich prijímania za zložitý.
Najčastejšie uvádzanou prekážkou je zložitosť administratívnych a imigračných konaní (31 %), po ktorej nasledujú ťažkosti pri hľadaní vhodných kandidátov (25 %) a prekonávanie jazykových bariér (24 %).
Podľa prieskumu väčšina spoločností (85 až 90 %) priamo riadi nábor pracovníkov z krajín mimo EÚ. Malé a stredné podniky majú obmedzené povedomie o verejnej podpore medzinárodného náboru. Využívanie súkromných náborových agentúr je výrazne vyššie v prípade medzinárodného náboru.
Konzultované spoločnosti potvrdili, že prijímanie zamestnancov mimo EÚ by sa mohlo zlepšiť prostredníctvom finančnej podpory (31 %), lepších informácií a usmernení (25 %), pomoci pri hľadaní uchádzačov (23 %), pomoci pri integrácii na pracovisku (20 %) a podpory prisťahovalectva a premiestnenia (18 %).
Výkonná podpredsedníčka Európskej komisie pre sociálne práva a zručnosti Roxana Minzatuová v správe pre médiá uviedla, že malé a stredné podniky sú pre hospodárstvo EÚ životne dôležité a predstavujú približne 99 % všetkých podnikov. „Musia nájsť ľudí so správnymi zručnosťami, aby zvýšili konkurencieschopnosť EÚ. Správnymi informačnými a podpornými kanálmi môžeme uľahčiť prijímanie kvalifikovaných zahraničných pracovníkov s cieľom zmierniť nedostatok pracovnej sily a zručností v EÚ. Okruh talentov EÚ (prvá celoeurópska platforma pre medzinárodný nábor) pomôže zosúladiť voľné pracovné miesta v povolaniach s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov z krajín mimo EÚ,“ odkázala Minzatuová.
Zistenia Eurobarometra sú v súlade s opatreniami, ktoré eurokomisia predložila začiatkom tohto roka vo svojej stratégii pre víza a stratégii pre európske riadenie azylu a migrácie. Obe stratégie zdôrazňujú potrebu zjednodušiť a urýchliť proces s cieľom prilákať talenty, ktoré Európa potrebuje, a to aj pokiaľ ide o uznávanie kvalifikácií a zručností.
Komisia pripomenula, že v nedávnom memorande o porozumení s Indiou sa takisto predpokladalo otvorenie trhu s cieľom prilákať talenty a zručnosti do Európy. Ako prvý krok EÚ spustila pilotný úrad European Legal Gateway - jednotné kontaktné miesto na poskytovanie informácií a podporu pohybu študentov, výskumných pracovníkov a pracovníkov v odvetví informačných a komunikačných technológií (IKT).
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
