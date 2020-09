Prieskum: Maloobchodníci sa obávajú poklesu svojich príjmov

Bratislava 29. septembra (TASR) – Zhruba polovica maloobchodníkov v nákupných centrách sa obáva zníženia svojich príjmov. Poukazuje na to prieskum spoločnosti CBRE. Zhruba 30 % nájomcov obchodných priestorov týchto centier má dokonca obavu z neschopnosti splácať svoje finančné záväzky, ako sú napríklad mzdy či nájomné.



Celkom 71 % nájomcov nechystá zmeny týkajúce sa diverzifikácie trhu alebo dodávateľov. Investovať však plánujú do online nástrojov či zákazníckeho zážitku vo svojich kamenných predajniach. "Až 62 % respondentov do istej miery využíva online nástroje, pričom ako hlavný predajný kanál ho využíva len 12 % opýtaných maloobchodníkov," uviedla spoločnosť.



Ako pripomenula, život v nákupných centrách sa za posledné mesiace značne spomalil. "Kým štyri percentá maloobchodníkov uviedlo, že nezaznamenali žiadnu zmenu, ďalších 55 % predpokladá, že ich podnikanie sa vráti do kondície spred vypuknutia pandémie až počas budúceho roka," zdôraznila spoločnosť. Koronakríza mala zásadný vplyv hlavne na nájomcov, ktorí mali problémy už pred jej vypuknutím. Ako spomenul riaditeľ oddelenia maloobchodných nehnuteľností spoločnosti Branislav Golan, najviac postihnutými segmentmi boli gastronómia, kiná, prevádzky s módou či cestovné kancelárie.



"Sledované štatistiky regionálnych nákupných centier mimo hlavného mesta, ktoré sme zozbierali v období najmä od mája do augusta tohto roka, však ukazujú pozitívnejší trend, keďže v niektorých prípadoch sa nájomcom darilo dokonca ešte lepšie ako v rovnakom období minulého roka," podotkol Golan s tým, že väčšina nájomcov si s príchodom pandémie uvedomila potrebu zmien v ich fungovaní. Investovali do online nástrojov či do využívania sociálnych médií. "Na druhej strane, na investície do nových pobočiek sa nájomcovia pozerajú opatrnejšie, až 50 % respondentov uvažuje o redukcii svojej pobočkovej siete," dodal Golan.



Digitálne kanály ako nový spôsob predaja zaviedlo v čase pandémie 18 % respondentov. Maloobchodníci plánujú ďalej investovať do sociálnych sietí pre podporu predaja tovaru (67 %) a do doručovacích aplikácií (63 %).



Z prieskumu tiež vyplynulo, že nákupné centrá so svojimi nájomcami diskutovali o možných riešeniach krízovej situácie v 95 % prípadov. Zhruba 71 % prenajímateľov poskytlo nájomcom určitú formu úľav.