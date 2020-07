PRIESKUM: Podnikom sa v rozvoji kybernetickej bezpečnosti darí

Bratislava 19. júla (TASR) – Malým a stredným podnikom sa v rozvoji kybernetickej bezpečností darí v porovnaní so všeobecnými predpokladmi veľmi dobre. Vyplýva to zo štúdie spoločnosti Cisco, ktorá skúmala a vyvrátila niekoľko mýtov o kybernetickej bezpečnosti týchto firiem. Prieskum realizovala medzi takmer 500 firmami.



Ako ukázala štúdia, menšie a stredne veľké podniky sú pod rovnakou úrovňou verejnej kontroly ako ich väčšie náprotivky. „Minulý rok 59 % malých a stredne veľkých podnikov dobrovoľne zverejnilo svoje najvýznamnejšie bezpečnostné incidenty,“ uviedla spoločnosť. Z veľkých podnikov tak urobilo 62 %.



Prieskum tiež ukázal, že existuje len malý rozdiel v množstve prestojov, ktoré zaznamenali malé a stredné podniky v porovnaní s veľkými. „Až 24 % malých a stredne veľkých podnikov čelilo viac ako ôsmim hodinám výpadkov v prípade svojho najvážnejšieho narušenia bezpečnosti v porovnaní s 31 % veľkých organizácií,“ dodala spoločnosť.



Mýtom je podľa spoločnosti aj fakt, že v menších podnikoch sa nemá kto starať o bezpečnosť. Menej ako jedno percento takýchto firiem uviedlo, že nezamestnávajú človeka, ktorý by mal na starosti túto agendu.



Iba čiastočnou pravdou je aj predstava, že veľké firmy majú aktualizovanejšiu infraštruktúru. „Keď boli malé a stredne veľké firmy požiadané o popis svojej infraštruktúry a ich stratégie pre rozvoj bezpečnostných technológií, takmer všetky (94 %) uviedli, že sa snažia udržiavať svoju infraštruktúru aktuálnu. Až 42 % dokonca uvádza, že ich infraštruktúra je veľmi aktuálna, v porovnaní s 54 % veľkých podnikov,“ dodala spoločnosť.



Štúdia tiež ukázala, že menšie podniky čelia približne rovnakým hrozbám ako veľké. Napríklad vydieračské softvéry nerozlišujú napadnuté firmy podľa veľkosti.



Z prieskumu vyplynulo aj to, že malé a stredné podniky berú bezpečnosť a ochranu dát vážne a pripisujú im vysokú prioritu. „Úctyhodných 86 % malých a stredne veľkých podnikov uvádza, že má jasné metriky na hodnotenie účinnosti svojho bezpečnostného programu v porovnaní s 90 % v prípade väčších organizácií,“ uzavrela spoločnosť.