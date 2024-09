PRIESKUM: Manažéri v SR odrobia z auta štvrtinu svojho pracovného času

Bratislava 21. septembra (TASR) - Manažéri v súkromných firmách na Slovensku odpracujú priemerne počas týždňa 13 hodín v aute, pričom ide o štvrtinu ich pracovného času. Sedem z desiatich manažérov je presvedčených, že tak ušetria čas, ktorý by museli stráviť v kancelárii. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre spoločnosť Škoda Auto Slovensko, ktorého sa zúčastnilo 319 respondentov.



"Pre šesť z desiatich opýtaných je dôležité mať možnosť pracovať v aute, respektíve z auta. V prostredí tých, ktorí odpracujú v aute týždenne 11 a viac hodín, tento podiel predstavuje dokonca 89 %. Až sedem z desiatich manažérov je presvedčených, že prácou v aute ušetrí čas, ktorý by musel dohnať prácou v kancelárii. S týmto tvrdením určite alebo skôr súhlasí 70 % opýtaných. V prostredí tých, ktorí odpracujú v aute týždenne 11 a viac hodín, je podiel súhlasných odpovedí až 92 %," uviedol riaditeľ agentúry Martin Slosiarik.



Najčastejšie uvádzanou aktivitou manažérov v aute je telefonovanie, pričom to robí často 77 %. Nasledujú pracovné činnosti ako vyhľadávanie informácií (38 %), posielanie emailov (26 %), konferenčné hovory s viacerými ľuďmi (23 %), príprava dokumentov a podkladov (20 %).



Väčšina oslovených podľa prieskumu súhlasí s tým, že vo svete je trend, kde moderní manažéri čoraz častejšie pracujú mimo kancelárie. Určite alebo skôr s tým súhlasilo osem z desiatich opýtaných. Vysokú mieru podpory má v prieskume aj tvrdenie, že zmenou prostredia, napríklad na chate, v parku či kaviarni, sa dá prísť na lepšie riešenia ako v kancelárii. Určite alebo skôr s ním súhlasí 61 % opýtaných.



"Aj dáta z najnovšieho prieskumu nám jasne ukazujú, aké dôležité je v dnešnej dobe pre manažérov byť flexibilným a, samozrejme, dostatočne mobilným presunúť sa na pracovné stretnutia alebo aj na inšpiratívne miesta, kde dokážu byť napríklad ešte tvorivejší," uzavrel riaditeľ spoločnosti Škoda Auto Slovensko Jaroslav Hercog.