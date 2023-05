Prieskum: Medzi ponukou výhod a preferenciami pracovníkov je rozdiel

Bratislava 14. mája (TASR) - Medzi ponukou zamestnaneckých výhod a preferenciami pracovníkov je stále veľký rozdiel. Informovala o tom senior marketingová špecialistka personálnej agentúry Grafton Slovakia Andrea Budzák na základe ich prieskumu. Uskutočnili ho od 3. do 16. januára na 1043 respondentoch z celej SR v ekonomicky produktívnom veku a išlo prevažne o zamestnancov na plný úväzok.



Najväčšie rozdiely sú v oblasti finančných benefitov, a to naprieč všetkými sledovanými odbormi, vyplynulo z dopytovania. Napríklad o dorovnanie mzdy v čase pracovnej neschopnosti má záujem 95 % zamestnancov výroby, no čerpať ho môže necelá desatina z nich.



"U viac než 20 percent zamestnancov inflácia totiž spôsobila nielen výrazný tlak na rast miezd, ale aj na podporu formou finančných bonusov," uviedol riaditeľ agentúry a Gi Group Martin Malo. Podľa jeho slov patrí medzi najdôležitejšie nedostatkové benefity dorovnávanie mzdy pri pracovnej neschopnosti a 13. či 14. plat, ale aj príspevok na dovolenku a vianočné alebo iné nevýkonové odmeny.



"V prípade bielych golierov je najväčší rozdiel pri príspevku na dovolenku, kde je ponuka takmer päťnásobne nižšia než dopyt," uviedla Budzák. Z finančných benefitov patria k najžiadanejším najmä pracovné výhody ako bonusy a prémie, ktoré by uvítalo 98 % zamestnancov bez ohľadu na odbor či pozíciu. "Podobná situácia je aj pri 13. a 14. plate či každoročnej revízii a navýšení miezd podľa inflácie," upozorňuje Malo. Tieto benefity však ponúka minimum zamestnávateľov.



Firma v prieskume zisťovala aj záujem o nefinančné benefity, ktorých úloha pri odmeňovaní a motivovaní zamestnancov neustále rastie. "V súlade s trendom vytvárania rovnováhy medzi osobným a pracovným životom má napríklad čoraz viac pracujúcich záujem aj o dovolenku dlhšiu než päť týždňov, prípadne o dni voľna navyše," spresnil Malo.



Päť- a viactýždňovú dovolenku, ktorá je tiež medzi najžiadanejšími benefitmi, môže čerpať 41 % pracovníkov z oblasti informačných technológií a telekomunikácií, tretina bielych golierov a necelá pätina zamestnancov výroby. Chce ju však viac než 96 % zamestnancov, uviedla špecialistka.



"Väčšina pracujúcich pritom chce nielen dovolenku nad rámec zákona, ale aj príspevok na ňu. Aj v tomto prípade ide pri všetkých odboroch o jeden z benefitov s najväčším rozdielom dopytu a ponuky," povedala Budzák.



Uzavrela, že najmenší záujem je o firemné škôlky, bez ohľadu na odbor. Tento benefit je zároveň prežitý a aj najmenej často poskytovaný, využiť ho môže osem percent pracovníkov. U zamestnancov vo všetkých odboroch je málo žiadané aj študijné voľno či prezenčné jazykové kurzy a biele goliere nemajú veľký záujem ani o zdieľaný služobný automobil.