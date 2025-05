Prieskum: Mileniáli aj generácia Z dbajú pri výbere práce na kariéru

Bratislava 27. mája (TASR) - Mileniáli aj generácia Z dbajú pri výbere zamestnávateľa na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, vzdelávanie a kariérny rast. Dôležité je pre nich nielen finančné ohodnotenie, ale tiež nájsť si zmysluplnú prácu a nadobudnúť duševnú pohodu. Vyplýva to z prieskumu medzinárodnej spoločnosti Deloitte, ktorý sa uskutočnil v 44 krajinách Severnej a Latinskej Ameriky, západnej a východnej Európy, Blízkeho východu, Afriky, Ázie a Tichomoria na vzorke 23.482 respondentov, z toho 14.751 predstaviteľov generácie Z a 8731 mileniálov.



„Až 70 % príslušníkov generácie Z a 59 % mileniálov tvrdí, že rozvíjajú svoje zručnosti raz alebo viackrát týždenne, aby mohli kariérne napredovať,“ uviedla spoločnosť. Na druhej strane niektorí z nich spochybňujú vzdelávací systém a hodnotu vysokoškolského vzdelania. Z prieskumu vyplynulo, že takmer tretina respondentov sa rozhodla nepokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní, pričom jedným z dôvodov je aj nezáujem o tradičné vzdelávanie. Štvrtina vyjadrila obavy z relevantnosti učebných osnov a praktických skúseností, ktoré sú potrebné pre trh práce.



Viac ako polovica ľudí z generácie Z a mileniálov používa generatívnu umelú inteligenciu (AI) tiež na rôzne pracovné úlohy, pričom skoro tretina ju využíva stále alebo väčšinu času. Používatelia AI spresnili, že tento nástroj zlepšuje kvalitu ich práce a rovnováhu medzi súkromným a pracovným životom. Šesť z desať respondentov sa však obáva, že AI zruší niektoré pracovné miesta, čo ich motivuje hľadať si nové zamestnanie, ktoré im tento nástroj nenaruší.



Do dvoch rokov plánuje zmeniť zamestnávateľa 31 % ľudí z generácie Z a 17 % mileniálov, a to z dôvodu celkového šťastia, ktoré tvorí správna rovnováha medzi finančným ohodnotením, zmysluplnou prácou a duševnou pohodou. U oboch generácií pretrvávajú už štvrtý rok po sebe aj obavy o náklady na život a životné prostredie. Mnohí z nich žijú od výplaty k výplate a takmer polovica necíti finančnú istotu, čo je zhoršenie oproti vlaňajšku, keď to bola tretina. Za posledný rok sa cítila šťastne len tretina predstaviteľov generácie Z a mileniálov, ktorí majú obavy o svoje životné náklady.



„Až 40 % zástupcov generácie Z a 34 % mileniálov tvrdí, že pociťujú stres alebo úzkosť stále alebo väčšinu času, pričom medzi najdôležitejšie faktory patria financie, zdravie, respektíve blahobyt rodiny, vzťahy a duševné zdravie. Zdrojmi úzkosti a stresu sú aj práca a obavy o životné prostredie, čo ovplyvňuje aj spotrebiteľské správanie a kariérne rozhodnutia zástupcov generácie Z a mileniálov,“ dodala spoločnosť s tým, že takmer dve tretiny oboch generácií sú ochotné zaplatiť viac za environmentálne udržateľné produkty či služby. Pred prijatím pracovnej ponuky skúmalo vplyv alebo politiku danej spoločnosti na životné prostredie 20 % ľudí.