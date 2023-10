Prieskum: Mladí nemajú istotu v investovaní a sporení

Bratislava 17. októbra (TASR) - Mladí dospelí vo veku 18 až 26 rokov nemajú vo financiách istotu, tápu najmä v oblasti investovania a sporenia. Sotva pätina mladých Slovákov ukladá peniaze do fondov alebo akcií. Mladí si však zároveň uvedomujú, že nerozumejú hodnote peňazí a o svojej budúcnosti rozmýšľajú zodpovedne, ukázal aktuálny prieskum UniCredit Bank.



Mladí Slováci najčastejšie kombinujú príjem z brigád s vreckovým od rodičov. Tretina z nich (33 %) pracuje na plný úväzok a ďalších 9 % má vlastné podnikanie. Podľa výsledkov prieskumu je priemerný zárobok 700 eur. Nižšie príjmy môžu skomplikovať snahu o sporenie. Zo svojho mesačného príjmu dokáže niečo ušetriť vyše tretina (37 %) mladých dospelých, zatiaľ čo 16 % z nich zvyčajne nemá dostatok peňazí a 29 % má len toľko, koľko potrebuje.



"Na začiatku kariéry je normálne mať nižší príjem a ťažšie z neho šetriť. V tomto veku ľudia často ešte študujú alebo začínajú svoje prvé zamestnanie. Počiatočný plat nebudú mať navždy, s pribúdajúcimi rokmi skúseností sa ich životná úroveň bude pravdepodobne zvyšovať a mladí ľudia budú schopní s rozpočtom vychádzať lepšie. Na začiatku je dobré zvyknúť si odkladať aspoň niečo bokom a nemíňať všetko," upozornila hovorkyňa UniCredit Bank Zuzana Ďuďáková.



Prieskum ukázal, že mladí Slováci využívajú štandardné finančné a bankové produkty, ako sú debetné karty, bežné účty a internetové alebo mobilné bankovníctvo. Málokto v tejto vekovej skupine využíva sofistikovanejšie produkty, ako sú hypotéky alebo kontokorentné úvery. Tri štvrtiny (76 %) respondentov však zvažujú hypotéku ako perspektívu vlastného bývania. Úrazové a dôchodkové poistenie je tiež vysoko na zozname produktov, o ktorých mladí rozmýšľajú (73 %). Viac ako polovica (61 %) uvažuje o zhodnocovaní peňazí vo forme akcií alebo fondov. Investície však zatiaľ využíva len 17 % mladých Slovákov, kým sporiace účty sú výrazne obľúbenejšie (45 %).



Mladí potrebujú poradiť najviac práve v oblasti zhodnotenia peňazí. Každý druhý (52 %) respondent uviedol, že si uvedomuje dôležitosť investícií a chcel by im lepšie porozumieť. Po investíciách je pre mladých Slovákov druhou najpálčivejšou témou sporenie, nasledujú informácie o tom, ako začať podnikať.



"To, že mladí ľudia myslia na budúcnosť, je jednoznačne pozitívne. Neustále finančné vzdelávanie je kľúčové v každom veku a je výzvou nielen pre banky, ale aj pre vzdelávací systém. Je to jedna zo základných zručností," dodala Ďuďáková.