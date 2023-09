Prieskum: Mladí si v investovaní veria napriek nedostatku znalostí

Bratislava 6. septembra (TASR) - V otázkach investovania si verí viac ako polovica (51,1 %) mladých Slovákov vo veku 18 až 26 rokov. Je to výrazne viac oproti údaju za celú populáciu SR na úrovni 39,4 %. Upozornila na to analytička Wood & Company Eva Sadovská pri príležitosti nadchádzajúceho Medzinárodného dňa gramotnosti (8. 9.). Vychádzala pritom z dát Indexu investičnej gramotnosti (IIG) investičnej platformy Portu zo záveru roka 2022.



"Napriek tomu, že sebavedomie mladým Slovákom nechýba, v prípade vedomostí tomu už tak nie je. Práve táto veková kategória vo väčšej miere nepozná správne odpovede na otázky týkajúce sa investovania a v indexe investičnej gramotnosti dosahuje podpriemernú úroveň 97,1 bodu, v porovnaní s indexom za SR na úrovni 100,6 bodu," priblížila Sadovská.



Mladí ľudia zo Slovenska zaostávajú aj za rovesníkmi z Českej republiky, ktorí dosiahli index s hodnotou 114,7 bodu. "Navyše, kým mladí Česi si v investičnej gramotnosti oproti roku 2021 polepšili, Slováci v tomto veku dosiahli medziročne slabšiu úroveň indexu. V Českej republike zároveň mileniáli dosahujú najvyššie úrovne investičnej gramotnosti spomedzi všetkých vekových kategórií, čo sa o Slovensku povedať nedá," doplnila analytička.



Najväčší nedostatok znalostí má podľa prieskumu mladá generácia Slovákov a Sloveniek v piatich oblastiach finančnej gramotnosti. Nepoznajú rozdiel medzi investovaním a sporením a pomerne často si neuvedomujú, že výnosy pri investovaní nie sú zaručené. Majú tiež mylné očakávania, že ak v minulosti výnosy rástli, bude to tak aj naďalej. Problémy im robí tiež počítanie percent a prejavili sa u nich aj nedostatky v problematike zloženého úročenia.



Index investičnej gramotnosti je zostavený na základe dotazníkového prieskumu. Obsahovo pokrýva oblasti ako vplyv inflácie, vzťah riziko - výnos, finančná matematika, princíp zloženého úročenia, princíp diverzifikácie a vplyv menových kurzov. Otázky sú testované na reprezentatívnej vzorke 1050 respondentov vo veku 18 až 65 rokov.