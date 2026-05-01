PRIESKUM: Mnohí zamestnanci dostávajú mzdu, ktorá nestačí na živobytie
Odhad dôstojnej mzdy sa líši aj naprieč regiónmi, čo je spôsobené najmä rozdielmi v cenách bývania.
Bratislava 1. mája (TASR) - Minimálna mzda na Slovensku mnohým zamestnancom stále neumožňuje pokryť ani 70 percent základných nákladov na dôstojný život. Na základe dát to vo svojej správe to uviedol Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI) v spolupráci s holandskou nadáciou WageIndicator Foundation (WIF).
Experti CELSI a nadácie WIF vypočítali, že dôstojná mzda pre zamestnanca na Slovensku má byť vo výške 1344 eur v hrubom. „Zákonná minimálna mzda však bola na tento rok stanovená na 915 eur (5,26 eura na hodinu), pričom je šiesta najnižšia v Európskej únii po Estónsku, Maďarsku, Rumunsku, Lotyšsku a Bulharsku, kde je 620 eur. Súčasná zákonná minimálna mzda na Slovensku tak dosahuje len 68 percent dôstojnej mzdy,“ konštatuje sa v správe.
Podľa zakladateľa a výskumného riaditeľa CELSI Martina Kahanca ľuďom na Slovensku ani v roku 2026 nebude stačiť minimálna mzda na zabezpečenie potrieb pre dôstojný život. „To bude mať dosah na ich sociálnu situáciu, ale aj na ich motiváciu, investície a v konečnom dôsledku aj na produktivitu, dopyt a schopnosť investovať do vzdelania svojich detí, čo ohrozuje prosperitu a udržateľnosť ekonomiky,“ doplnil Kahanec.
Odhad dôstojnej mzdy sa líši aj naprieč regiónmi, čo je spôsobené najmä rozdielmi v cenách bývania. Dôstojná mzda v Bratislave je odhadovaná na minimálne 1457 eur, zatiaľ čo v ostatných regiónoch sa pohybuje medzi 1250 a 1350 eur. Počet ľudí pracujúcich za minimálnu mzdu v posledných rokoch klesá. Podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pracuje na Slovensku za minimálnu mzdu približne 180.000 ľudí.
Ako pripomína CELSI, dôstojná mzda je odmena za prácu na štandardnú pracovnú dobu, ktorá poskytuje dostatok financií na pokrytie základných materiálnych potrieb pre dôstojný život. Sú medzi nimi bývanie, jedlo, zdravotná starostlivosť, doprava, vzdelanie detí, oblečenie, voda, telefón a internet, ale aj dane, odvody a ďalšie nepredvídateľné výdavky.
