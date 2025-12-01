< sekcia Ekonomika
PRIESKUM: Mnoho Slovákov musí na vianočné darčeky výrazne šetriť
Finančný stres v súvislosti s Vianocami pociťuje vo veľkej miere 29 % ľudí, naopak 16 % ho necíti vôbec a približne štvrtina ho skôr nepociťuje.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 1. decembra (TASR) - Celkovo 72 % Slovákov priznáva, že ich finančná situácia ovplyvní tohtoročné vianočné darčeky. Až 44 % musí pred Vianocami výrazne šetriť a obmedzovať svoje výdavky. Ďalších 28 % síce pociťuje tlak, ale darčeky vie zabezpečiť. Len 25 % Slovákov zvládne Vianoce bez väčších obmedzení. Vyplýva to z prieskumu pracovného portálu Kariera.sk, ktorý realizovali v novembri tohto roka na vzorke 1358 respondentov.
Vyše 47 % z opýtaných sa snaží v porovnaní s minulým rokom viac porovnávať ceny a vyhľadávať výhodnejšie ponuky. Nákupy na poslednú chvíľu si odkladá 12 %, zároveň však rovnaký percentuálny podiel začal s vianočnými nákupmi skôr ako zvyčajne. Necelá tretina respondentov nezmenila nič a nakupuje tak ako v predchádzajúcich rokoch. Asi 34 % plánuje minúť na darčeky 100 až 250 eur a 27 % chce ostať pod hranicou 100 eur. Približne štvrtina počíta so sumou 250 až 500 eur a len desať percent plánuje vyšší rozpočet nad 500 eur. Vyše 1000 eur na darčeky chcú minúť asi štyri percentá respondentov.
Na výber darčekov má najväčší vplyv vlastná finančná situácia, ktorú uviedlo 41 %. Ďalej 21 % tvorí počet ľudí, pre ktorých sú darčeky kupované a zľavy či akcie zohrávajú dôležitú úlohu pre 13 %. Cielene počas Black Friday plánuje nákupy 18 %, viac ako tretina týmto zľavám neverí, prípadne ich nepovažuje za výhodné. Približne 13 % sa pri nákupoch rozhoduje aj na základe vlastných hodnôt či minimalizmu alebo podľa aktuálnych cien a inflácie.
Na darčeky si v žiadnom prípade nepožičia 91 % z opýtaných a radšej prispôsobia sviatky svojmu rozpočtu. Konkrétne päť percent zvažuje pôžičku vo výnimočnom prípade, a to napríklad pri väčšom rodinnom darčeku. Iba dve percentá si peniaze už požičalo alebo nakúpilo na splátky. Pri výbere darčekov 61 % ľudí preferuje praktické darčeky ako napríklad oblečenie, knihy či domáce potreby. Každý piaty Slovák volí symbolické drobnosti, ktoré majú emocionálnu hodnotu. Zážitky chce darovať necelých dvanásť percent a sedem percent namiesto darčekov preferuje spoločný čas. Vlastnoručne vyrobené alebo personalizované darčeky uviedli dve percentá.
Finančný stres v súvislosti s Vianocami pociťuje vo veľkej miere 29 % ľudí, naopak 16 % ho necíti vôbec a približne štvrtina ho skôr nepociťuje. Vyše polovica si praje pokojné a úsporné sviatky bez finančného stresu. Takmer 23 % by ich chcelo stráviť v menšom kruhu a bez darčekov. Len menej ako 15 % opýtaných plánuje Vianoce bez obmedzení, teda aj za cenu vyšších výdavkov. Ďalších päť percent neplánuje vôbec tieto sviatky sláviť. Najviac pri nákupoch zasiahli ľudí zvýšené ceny potravín, energií a služieb, čo uviedlo 37 %. Takmer 19 % cíti rastúce náklady na domácnosť a deti a 18 % zasiahla neistota v práci. Vplyv konsolidačných balíkov vníma sedemnásť percent a transakčnú daň zase deväť percent respondentov.
Vyše 47 % z opýtaných sa snaží v porovnaní s minulým rokom viac porovnávať ceny a vyhľadávať výhodnejšie ponuky. Nákupy na poslednú chvíľu si odkladá 12 %, zároveň však rovnaký percentuálny podiel začal s vianočnými nákupmi skôr ako zvyčajne. Necelá tretina respondentov nezmenila nič a nakupuje tak ako v predchádzajúcich rokoch. Asi 34 % plánuje minúť na darčeky 100 až 250 eur a 27 % chce ostať pod hranicou 100 eur. Približne štvrtina počíta so sumou 250 až 500 eur a len desať percent plánuje vyšší rozpočet nad 500 eur. Vyše 1000 eur na darčeky chcú minúť asi štyri percentá respondentov.
Na výber darčekov má najväčší vplyv vlastná finančná situácia, ktorú uviedlo 41 %. Ďalej 21 % tvorí počet ľudí, pre ktorých sú darčeky kupované a zľavy či akcie zohrávajú dôležitú úlohu pre 13 %. Cielene počas Black Friday plánuje nákupy 18 %, viac ako tretina týmto zľavám neverí, prípadne ich nepovažuje za výhodné. Približne 13 % sa pri nákupoch rozhoduje aj na základe vlastných hodnôt či minimalizmu alebo podľa aktuálnych cien a inflácie.
Na darčeky si v žiadnom prípade nepožičia 91 % z opýtaných a radšej prispôsobia sviatky svojmu rozpočtu. Konkrétne päť percent zvažuje pôžičku vo výnimočnom prípade, a to napríklad pri väčšom rodinnom darčeku. Iba dve percentá si peniaze už požičalo alebo nakúpilo na splátky. Pri výbere darčekov 61 % ľudí preferuje praktické darčeky ako napríklad oblečenie, knihy či domáce potreby. Každý piaty Slovák volí symbolické drobnosti, ktoré majú emocionálnu hodnotu. Zážitky chce darovať necelých dvanásť percent a sedem percent namiesto darčekov preferuje spoločný čas. Vlastnoručne vyrobené alebo personalizované darčeky uviedli dve percentá.
Finančný stres v súvislosti s Vianocami pociťuje vo veľkej miere 29 % ľudí, naopak 16 % ho necíti vôbec a približne štvrtina ho skôr nepociťuje. Vyše polovica si praje pokojné a úsporné sviatky bez finančného stresu. Takmer 23 % by ich chcelo stráviť v menšom kruhu a bez darčekov. Len menej ako 15 % opýtaných plánuje Vianoce bez obmedzení, teda aj za cenu vyšších výdavkov. Ďalších päť percent neplánuje vôbec tieto sviatky sláviť. Najviac pri nákupoch zasiahli ľudí zvýšené ceny potravín, energií a služieb, čo uviedlo 37 %. Takmer 19 % cíti rastúce náklady na domácnosť a deti a 18 % zasiahla neistota v práci. Vplyv konsolidačných balíkov vníma sedemnásť percent a transakčnú daň zase deväť percent respondentov.