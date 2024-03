Prieskum: Muži míňajú pre svoje potešenie väčšie sumy peňazí ako ženy

Bratislava 7. marca (TASR) - Muži míňajú pre svoje potešenie väčšie sumy peňazí ako ženy. Viac ako polovica z nich je ochotných mesačne minúť na rôzne voľnočasové aktivity či nákupy od 50 do 200 eur. Naopak, ženy na seba dávajú menšie sumy. Výdavky nad 200 eur míňa takmer pätina mužov a menej ako desatina žien. Vyplýva to z prieskumu 365.bank vykonaného pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ). Prieskum sa zameral na ľudí, ktorí žijú so svojím partnerom alebo partnerkou v jednej domácnosti.



Muži sú podľa prieskumu ochotnejší míňať na svoje potešenie vyššie sumy a počas jedného mesiaca si dopriať viac, najmä pokiaľ ide o výdavky súvisiace s trávením voľného času, posedeniami s priateľmi, fitnes a podobne. Naopak, ženy v tomto smere zostávajú pri nižších mesačných výdavkoch.



Sumu od 30 do 50 eur mesačne minie približne 23 % žien a 16 % mužov, zatiaľ čo v prípade vyšších súm od 100 eur do 200 eur je to 21 % mužov a len 17 % žien. Najväčší rozdiel je pri sumách vo výške nad 200 eur, ktoré minie približne pätina mužov a len necelá desatina žien. Na druhej strane ženy zase do seba investujú častejšie.



Muži pravidelne splácajú hypotéku alebo iný druh úveru v spoločnej domácnosti, a to dvakrát častejšie ako ženy. Aj pri výdavkoch súvisiacich s bývaním ako nájomné alebo spotreba energií sú platiacimi takmer dvakrát častejšie práve muži.



Ženy v porovnaní s mužmi zase omnoho častejšie financujú nákupy potravín či drogériu, výdavky na deti ako oblečenie, krúžky alebo školské potreby, ale aj starostlivosť o zdravie v podobe poplatkov za lekára a zubára či lieky.



"Dôvodom, prečo sú väčšie výdavky stále parketou skôr mužov, môže byť rozdiel v odmeňovaní, keď ženy v rámci platov ťahajú stále za kratší koniec. Súvisí to aj s tým, že práve menej platené profesie sú často doménou žien, zatiaľ čo muži sa viac angažujú v lepšie ohodnotených sférach, ako je napríklad IT, a tiež vo väčšej miere zastávajú manažérske funkcie," uviedla Linda Valko Gáliková z 365.bank.



Pri sporení a vytváraní finančnej rezervy domácnosti sú podľa prieskumu úlohy mužov a žien pomerne vyrovnané a tejto aktivite sa venujú podobné podiely oboch skupín. Rozdiel však vidno pri investovaní, kde muži trikrát častejšie uvádzajú, že oni sú osobou v domácnosti, ktorá sa o túto tému stará.



Zaujímavosťou v prieskume je, že viac ako pätina mužov odovzdáva svoju mesačnú výplatu partnerke, ktorá potom s rodinnými peniazmi hospodári. O niečo menej je takých partnerských vzťahoch, kde to funguje naopak. Iba približne jedna z desiatich žien posiela svoj príjem na účet partnera. Celkovo však v drvivej väčšine prípadov (v priemere 71 %) hospodári každý so svojím príjmom.