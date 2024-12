Prieskum: Mzdy v IT sektore stagnujú, dopyt po odborníkoch však rastie

Bratislava 3. decembra (TASR) - Mzdy v IT sektore od roku 2022 stagnujú, napriek dopytu po odborníkoch. Pri pohľade na hornú hranicu rozpätia však dosahujú napríklad v Bratislavskom kraji pri 85 % pozícií viac než dvojnásobok celoslovenského priemeru. Vyplýva to zo mzdového prieskumu personálnej agentúry Grafton, o ktorom informovala v utorok.



Hoci vo viacerých medzinárodných spoločnostiach došlo za uplynulý rok k prepúšťaniu, dopyt po kandidátoch v tejto oblasti neutícha. "Funguje tu istá priama úmera - zjednodušene povedané, kým budú v rámci IT vznikať nové technológie, a kým budú pokračovať cyber hrozby, dovtedy budú na pracovnom trhu v tomto odbore chýbať ľudia," uviedol riaditeľ personálnej agentúry Martin Malo.



K najčastejšie hľadaným pozíciám v IT sektore aktuálne patria špecialisti na kybernetickú bezpečnosť, dátoví analytici či programátori vo viacerých jazykoch. So vznikom nových technológií rastie snaha firiem spájať rôzne pozície do jednej.



"Jeden špecialista tak musí ovládať viaceré technológie, čím sa zvyšujú požiadavky na danú pozíciu, a teda aj nároky na zamestnanca. Napriek tomu však ostávajú mzdy v tomto sektore väčšinou bez zmeny, a to dokonca v porovnaní s rokom 2022, keď zrejme narazili na svoj pomyselný strop. Ak mzdy rastú, je to najmä pri zamestnancoch, ktorých ohodnotenie sa pohybovalo na spodnej hranici mzdového rozpätia pre danú pozíciu a kraj," objasnil Malo.



Najvyššie mzdy v IT sektore sa dosahujú v Bratislave a to najmä na vrcholových pozíciách, ako je IT riaditeľ alebo riaditeľ softvérového vývoja. Ten môže mať v Bratislave mzdu až 6000 eur mesačne. V ostatných krajoch je to menej o 1000 až 1500 eur, v Prešovskom až o 2000 eur. Naopak, najmenej zarábajú špecialisti technickej podpory. "Napríklad v Prešove je mzda špecialistu technickej podpory prvého stupňa 1400 až 1700 eur," dodala personálna agentúra.