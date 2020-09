Prieskum: Dovolenkovalo len 38 % Slovákov, väčšina bola na Slovensku

Bratislava 7. septembra (TASR) – Tento rok bolo na dovolenke len 38 % Slovákov, čo je o 22 % menej ako vlani. Výrazne však vzrástol počet ľudí, ktorí ju trávili na Slovensku. Počas minuloročného leta oddychovala na Slovensku približne polovica dovolenkujúcich, tento rok to bolo 85 %. Vyplýva to z prieskumu pre spoločnosť HomeCredit, ktorý zároveň ukázal, že väčšina ľudí zaplatila za dovolenku menej ako vlani.



Koronakríza ovplyvnila tohtoročnú letnú sezónu, čo sa prejavilo aj pri výbere dovolenkových destinácií Slovákov. Kým vlani vyrazili v lete za hranice takmer dve tretiny z dovolenkujúcich Slovákov, počas týchto prázdnin podľa prieskumu nevycestovali ani traja z desiatich. Ak sa už niekam vybrali, najviac to bolo do Českej republiky a do Chorvátska. Na druhej strane, najvýraznejšie medziročne ubudlo dovolenkujúcich Slovákov v Taliansku, ktoré bolo mimoriadne zasiahnuté pandémiou nového koronavírusu.



Mnohí Slováci sa zároveň rozhodli na dovolenku minúť menej ako minulý rok. "Prieskum ukázal, že väčšina Slovákov, až 61 %, zaplatila za dovolenku menej ako vlani. Štyria z desiatich dokonca výrazne menej," priblížil analytik trhu Jaroslav Ondrušek zo spoločnosti Home Credit. Vyčíslil, že 90 % dovolenkujúcich sa dokázalo zmestiť pod hranicu 1200 eur. Viac ako 40 % malo náklady na dovolenku tento rok pod hranicou 400 eur.



Tento rok si letnú dovolenku väčšina Slovákov financovala z vlastných úspor. O niečo menej bolo takých, čo si ju hradili z bežnej výplaty. Dvaja z desiatich využili aj príspevok od zamestnávateľa. Našlo sa však aj 7 % dovolenkujúcich, ktorí si museli pomôcť pôžičkou. "Treba si uvedomiť, že oddych je síce dôležitý, ale príliš sa zadlžovať, sa neodporúča. Nie je práve rozumné požičať si trebárs 3000 eur na luxusnú dovolenku. Po pár dňoch ste späť doma, a potom musíte mesiace či roky uhrádzať splátky. Naopak, zmysel dáva skôr požičať si napríklad vtedy, keď si chcete zariadiť svoj prvý byt, kde toto vybavenie budete užívať mnoho rokov," radí ombudsman klientov spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský.