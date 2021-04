Prieskum: Na letné pneumatiky sa chystá prezuť takmer 97 % vodičov

Bratislava 13. apríla (TASR) – Prezutie na letné pneumatiky by do konca apríla chcelo stihnúť viac ako 90 % slovenských šoférov, ďalších 6 % plánuje vymeniť obutie do konca mája. Vyplýva to z nového prieskumu spoločnosti Continental Barum.



Použitie letných pneumatík nie je na Slovensku povinné. Všeobecne sa na letné pneumatiky odporúča prezuť, keď sa teploty dlhodobo držia nad 7 stupňov Celzia. Podľa prieskumu by viac ako 60 % slovenských motoristov podporilo názor, aby používanie letných pneumatík bolo prikázané zákonom, podobne ako to platí pri zimnom obutí. Naopak, proti takejto zákonnej úprave bolo 23 % respondentov.



Na letné pneumatiky z rôznych dôvodov neprezúva 3,5 % motoristov. Medzi najčastejšie príčiny patrí používanie celoročného obutia, snaha "dojazdiť" opotrebované zimné pneumatiky či iné dôvody. Zmes ani konštrukcia zimných pneumatík však nie sú určené na použitie pri vyšších letných teplotách. "Okrem horších jazdných vlastností sa predlžuje aj brzdná dráha a pri daždi je treba dávať pozor na aquaplaning. Ak sa vodiči napriek tomu rozhodnú zimné pneumatiky dojazdiť, rozhodne by mali dbať na zvýšenú opatrnosť na cestách," upozorňuje Aleš Langer z oddelenia technického zákazníckeho servisu spoločnosti.



Podľa prieskumu má prebiehajúca pandémia nového koronavírusu vplyv aj na dianie na slovenských cestách. Celkom 57 % vodičov uviedlo, že pre situáciu najazdili za posledných 12 mesiacov menej kilometrov ako za rovnaké obdobie pred tým. Naopak, 11 % respondentov zaregistrovalo medziročne vyšší kilometrový nájazd.



Trendom posledných rokov sa stal nárast obľúbenosti celoročných pneumatík. Viac ako 40 % respondentov uviedlo, že o plášťoch, ktoré je možné používať po celý rok, už uvažovali. Ich hlavnú výhodu vidia vodiči predovšetkým v ich praktickosti a časovej úspore pri prezúvaní. Podstatný význam majú celoročné pneumatiky aj pre tých vodičov, ktorí jazdia príležitostne a len na krátke vzdialenosti. Takmer 60 % vodičov o nich neuvažuje – najčastejšie pre domnienku, že tento typ nie je dobrý ani na zimu či leto.