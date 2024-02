Prieskum: Na pracovisko nie je ochotných chodiť 68 % zamestnancov v IT

Bratislava 10. februára (TASR) - Spomedzi všetkých odvetví pracujú najčastejšie na diaľku zamestnanci v sektore informačných technológií (IT). Výlučne z domu chce pritom pracovať 68 % z nich. Vyplýva to z prieskumu portálu Platy.sk, o ktorom informovala spoločnosť Alma Career.



Podľa dát z ankety Najzamestnávateľ 2023 je zároveň práca z domu po flexibilnom pracovnom čase druhým najoceňovanejším benefitom. Spomedzi respondentov, ktorí nemusia chodiť na pracovisko, chce 51 % robiť výlučne z domu. Možnosť pracovať z domova aspoň občas oceňuje 35 % a pre 14 % z nich nie je táto alternatíva dôležitá.



Okrem IT sektora je možnosť nemusieť chodiť na pracovisko základnou požiadavkou zamestnancov v bankovníctve, centrách zdieľaných služieb a tiež v oblasti telekomunikácií. Najčastejšie pritom pracujú z domu ľudia s vysokoškolským vzdelaním a pracovníci v Bratislavskom kraji, kde na pracovisko nechodí 16 % respondentov. V Košickom kraji je to 12 %.



Na portáli Profesia.sk ponúkali vlani medzi benefitmi možnosť práce z domu firmy vo viac ako 34.000 inzerátoch. Pri súčasných zverejnených pracovných ponukách je táto výhoda uvedená v 10 %. Zo skúseností personalistov vyplýva, že pre najmladšiu generáciu prichádzajúcu na trh práce je možnosť pracovať aspoň istú časť z týždňa z domova veľmi dôležitá.