Prieskum: Na školské potreby si musí vziať pôžičku 5 % domácností

Bratislava 6. septembra (TASR) - Cena nevyhnutnej školskej výbavy pre prváka môže tento rok presiahnuť aj 200 eur. Na školské potreby si musí vziať pôžičku približne 5 % slovenských domácností. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov.



Rast cien školských pomôcok domácnosti zatiaľ spravidla zvládajú bez nutnosti vziať si úver. Najviac narástli ceny výrobkov z papiera a medziročne zdraželi aj písacie a výtvarné potreby. Pôžičku na školské potreby si berú predovšetkým rodičia vo veku 25 až 34 rokov, a to spravidla nad rovnakou mierou vo výške nad 200 eur.



"Ceny potrieb pre školákov medziročne opäť vzrástli a rodiny v zložitej finančnej situácii majú problémy nutnú výbavu kúpiť spolu s bežnými výdavkami alebo z úspor. V najviac prípadoch si pritom musia na školskú výbavu požičať rodičia, ktorí už majú nejaké dlhy po splatnosti a tí si najčastejšie požičiavajú viac ako 200 eur, čo, bohužiaľ, často vedie k prehĺbeniu dlhovej pasce," uviedla generálna riaditeľka spoločnosti KRUK Jaroslava Palendalová.



Okrem nezamestnaných rodičov na rodičovskej dovolenke si na školské pomôcky požičiavajú aj zamestnanci z odboru informačných technológií a telekomunikácií a tiež zamestnanci v priemysle a stavebníctve. Ľudia so základným vzdelaním alebo vyučení bez maturity a osobným príjmom do 600 eur si požičiavajú na školskú výbavu častejšie.



Na školské potreby si musí požičať najviac obyvateľov (8 %) z Prešovského a Košického kraja. Oproti predchádzajúcemu prieskumu si častejšie potrebujú požičať rodičia s tromi a viac deťmi a tiež nezamestnaní.



"Rodiny, ktorým ich príjmy a úspory nestačia na nákup školských pomôcok pre deti, majú možnosť obrátiť sa na rôzne neziskové a charitatívne organizácie alebo kúpiť lacnejšiu výbavu z druhej ruky," dodala Palendalová.



Štát tiež vypláca rodičom prvákov jednorazový zvýšený príspevok na dieťa vo výške 110 eur. Rodičia ho dostanú automaticky spolu s prídavkami na dieťa, a tak nie je potrebné oň žiadať.