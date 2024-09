Prieskum: Na Slovensku je malá fluktuácia zamestnancov,môžu za to mzdy

Bratislava 21. septembra (TASR) - Jedným z dôvodov malej fluktuácie zamestnancov na Slovensku, ktorá je pod priemerom Európskej únie, je nízka úroveň miezd. Ľudia sa často obávajú zmeniť zamestnanie preto, že v novej práci nedostanú viac peňazí. Až 46 % ľudí pritom uviedlo, že ich plat je v súčasnosti nižší, ako by zodpovedal ich kvalifikácii alebo pozícii. Poukázala na to v najnovšom prieskume JobsIndex personálna spoločnosť Alma Career.



"Väčšina ľudí, ktorí za posledný rok zmenili prácu, si výrazne polepšila a len deväť percent si pohoršilo. Dokonca aj medzi tými, ktorí boli prepustení, je viac tých, ktorí si následne našli lepšie platenú prácu," priblížila spoločnosť.



Prieskum sa zaujímal aj o to, o koľko vyššia by musela byť ponúkaná mzda oproti súčasnému platu, aby ľudia uvažovali nad zmenou zamestnania. Za atraktívnejšiu ponuku považujú zamestnanci takú, ktorá sľubuje zvýšenie platu o 20 až 30 % v porovnaní s ich aktuálnym príjmom. Okrem vyššieho platu je pre zamestnancov často motiváciou na zmenu práce aj možnosť kariérneho rastu, atraktívna pracovná náplň a rozsah flexibility.



V prípade straty zamestnania by 28 % ľudí prijalo aj horšiu prácu, avšak len vtedy, keby sa to stalo dostatočne rýchlo. Kvôli finančnému tlaku by to urobilo 76 % z nich. Zároveň 24 % respondentov neverí, že by si pri dlhšom hľadaní práce našlo lepšiu platenú pozíciu.



"Pätina z tých, ktorí by prijali aj horšiu prácu, nechce byť v evidencii úradu práce a 14 % sa obáva, že dlhšia prestávka v ich životopise by vyzerala zle. Služby úradu práce pri hľadaní nového zamestnania využila len štvrtina Slovákov, ktorí zmenili prácu. A len 16 % z tých, ktorí mali nárok na podporu v nezamestnanosti, o ňu skutočne aj požiadalo," uzavrela spoločnosť.