< sekcia Ekonomika
Prieskum: Na tábor tento rok pôjde 40 % detí. Priplatia si?
Väčšina rodičov pritom vníma, že ceny sú vyššie ako minulý rok.
Autor TASR
Bratislava 19. júna (TASR) - Pobytového alebo denného tábora sa počas letných prázdnin zúčastní 40 percent detí na Slovensku. Väčšina rodičov pritom vníma, že ceny sú vyššie ako minulý rok. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry Ipsos pre spoločnosť Home Credit, ktorý sa uskutočnil koncom mája. Takmer štvrtina opýtaných sa v ňom vyjadrila, že si letné tábory pre deti nemôže dovoliť.
„Aj v tomto prípade dáta z prieskumu odhalili značné regionálne rozdiely predovšetkým medzi hlavným mestom a východnou časťou republiky. Zatiaľ čo v prípade Bratislavy pôjdu do nejakého tábora až takmer dve tretiny detí, presne 66 percent, na východe Slovenska sú to len tri z desiatich, 31 percent. Rozdiel je tu teda viac ako dvojnásobný,“ priblížil analytik Home Creditu Jaroslav Ondrušek.
Letné tábory, predovšetkým tie pobytové, odkroja z rodinného rozpočtu stovky eur. Rodiny za tábory počas letných prázdnin najčastejšie utratia od 200 do 400 eur. Pod 200 eur sa zmestí necelá štvrtina a takmer pätina domácností minie od 400 do 600 eur. Dve zo sto rodín zaplatia za tábor viac ako 1000 eur. Väčšina pritom vníma zdraženie táborov oproti minulému roku, viac ako polovica spomína navýšenie do 20 percent. Piati zo sto hovoria o viac ako 50-percentom zvýšení cien.
Takmer štvrtina opýtaných sa v prieskume vyjadrila, že pre vysoké náklady neposlala dieťa do tábora alebo na inú prázdninovú aktivitu, hoci tam chcelo ísť, 14 percent z nich opakovane. „Častejšie riešia tento problém rodiny, kde chýba jeden z rodičov a taktiež domácnosti s troma a viacerými deťmi,“ dodal Ondrušek.
Deti budú v lete napríklad v táboroch alebo na sústredeniach, ktoré súvisia s ich záľubou, či už ide o šport, umenie alebo skauting. Spolu ich je 17 percent. V denných táboroch, kam prichádzajú deti ráno a popoludní sa vracajú domov, zas bude tráviť časť leta 12 percent a v klasických pobytových táboroch s celodenným programom a ubytovaním 11 percent. Už koncom mája 43 percent rodičov vedelo, že ich potomkovia tento rok žiadny tábor v lete neabsolvujú, ďalší sa ešte nerozhodli.
„Aj v tomto prípade dáta z prieskumu odhalili značné regionálne rozdiely predovšetkým medzi hlavným mestom a východnou časťou republiky. Zatiaľ čo v prípade Bratislavy pôjdu do nejakého tábora až takmer dve tretiny detí, presne 66 percent, na východe Slovenska sú to len tri z desiatich, 31 percent. Rozdiel je tu teda viac ako dvojnásobný,“ priblížil analytik Home Creditu Jaroslav Ondrušek.
Letné tábory, predovšetkým tie pobytové, odkroja z rodinného rozpočtu stovky eur. Rodiny za tábory počas letných prázdnin najčastejšie utratia od 200 do 400 eur. Pod 200 eur sa zmestí necelá štvrtina a takmer pätina domácností minie od 400 do 600 eur. Dve zo sto rodín zaplatia za tábor viac ako 1000 eur. Väčšina pritom vníma zdraženie táborov oproti minulému roku, viac ako polovica spomína navýšenie do 20 percent. Piati zo sto hovoria o viac ako 50-percentom zvýšení cien.
Takmer štvrtina opýtaných sa v prieskume vyjadrila, že pre vysoké náklady neposlala dieťa do tábora alebo na inú prázdninovú aktivitu, hoci tam chcelo ísť, 14 percent z nich opakovane. „Častejšie riešia tento problém rodiny, kde chýba jeden z rodičov a taktiež domácnosti s troma a viacerými deťmi,“ dodal Ondrušek.
Deti budú v lete napríklad v táboroch alebo na sústredeniach, ktoré súvisia s ich záľubou, či už ide o šport, umenie alebo skauting. Spolu ich je 17 percent. V denných táboroch, kam prichádzajú deti ráno a popoludní sa vracajú domov, zas bude tráviť časť leta 12 percent a v klasických pobytových táboroch s celodenným programom a ubytovaním 11 percent. Už koncom mája 43 percent rodičov vedelo, že ich potomkovia tento rok žiadny tábor v lete neabsolvujú, ďalší sa ešte nerozhodli.