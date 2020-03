Prieskum: Na trhu práce nie je dostatok expertov na umelú inteligenciu

Bratislava 16. marca (TASR) – Na trhu práce nie je dostatočné množstvo expertov na umelú inteligenciu. Podotýkajú to zástupcovia firiem, ktorí sa zúčastnili dotazníkového prieskumu slovenského centra pre výskum umelej inteligencie slovak.AI. Prieskumu sa zúčastnilo 247 respondentov z firiem, ktoré umelú inteligenciu využívajú.



Podľa respondentov by pomohlo šírenie osvety medzi študentmi pri výbere študijných odborov. Taktiež by kládli väčší dôraz na matematické vedomosti absolventov či prácu s dátami a modernými technológiami.



Umelá inteligencia, automatizácia a robotizácia by pritom v budúcnosti mohli zrušiť celé priemyselné odvetvia. Vyplýva to zo štúdie s názvom Manuál pre firmy na zavedenie umelej inteligencie, ktorú si objednal Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Kvalifikovanú pracovnú silu teda táto oblasť bude potrebovať.



Zo štúdie tiež plynú hlavné bariéry sveta umelej inteligencie na trhu práce. Systém celoživotného vzdelávania je podľa autorov manuálu neefektívny, Slovensko doň zapája menej ako tri percentá dospelých, kým priemer EÚ je 10,8 %.



Kritizujú aj nesúlad medzi nadobudnutými vedomosťami počas štúdia a reálnymi potrebami trhu práce aj fakt, že vzdelávací systém nevie, aké sú potreby pracovného trhu a vysoké a stredné školy nie sú pripravené na zmeny požiadaviek trhu práce. Problémom je aj nepružný trh práce a chýbajúca podpora flexibilných foriem práce.



Ako skonštatovali v štúdii, digitalizácia nie je možnosťou, ale nezvratným procesom. Trendy naznačujú, že by sa digitalizácia a robotika mohli zaradiť do všetkých oblastí života, na základe čoho zaniknú niektoré profesie, na druhej strane však vzniknú iné. Digitálnymi zručnosťami by teda podľa odborníkov mali disponovať všetci.