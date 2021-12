Prieskum: Na vianočné darčeky si požičiava minimum Slovákov

Bratislava 13. decembra (TASR) – Na vianočné darčeky si požičiava minimum Slovákov. Takmer 91 % slovenských domácností obstaráva vianočné darčeky zo svojich úspor a bežných príjmov. Pôžičku na Vianoce vo výške do 200 eur si niekedy vzalo len päť domácnosti zo 100. Približne päť percent Slovákov si niekedy na vianočné darčeky požičalo viac ako 200 eur. Vyplýva to z prieskumu, ktorý nechala vypracovať spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK).



Najčastejšie si na Vianoce požičiavajú ľudia vo vekovej kategórii 45 až 54 rokov, v ktorej ide o 14 % respondentov. Vlani to bolo necelých 10 % respondentov. Prieskum v minulom roku zistil, že takmer vôbec si na Vianoce nepožičiavajú respondenti vo veku 18 – 24 rokov. Naopak podiel respondentov, ktorí si niekedy požičali na Vianoce, v najstaršej vekovej skupine 65 a viac rokov stúpol zo 4 % na necelých 8 %.



"V minuloročnom prieskume sa ukázalo, že úvery na vianočné nákupy a darčeky si berú predovšetkým nezamestnaní, v tohtoročnom prieskume sa podiel nezamestnaných v spojitostí s vianočnými pôžičkami znížil na 7 %. V porovnaní s vlaňajším prieskumom však vzrástol počet vianočných pôžičiek osôb na rodičovskej dovolenke zo 7 % na necelých 13 %. Naďalej platí, že najčastejšie si na Vianoce požičiavajú ľudia zamestnaní v priemysle a stavebníctve," uviedla generálna riaditeľka spoločnosti Jaroslava Palendalová.



Takmer 15 % osôb, ktoré si požičali peniaze na vianočné nákupy, má i ďalšie úvery. Aj tento ukazovateľ sa medziročne zvýšil, minulý rok išlo o necelých 11 %. Zhoršila sa tiež schopnosť dlžníkov splácať svoje záväzky. Minulý rok malo záväzky po splatnosti 18 % respondentov, ktorí potrebovali pôžičku na Vianoce. V tomto roku ich podiel dosiahol 25 %.



"Bohužiaľ, oproti predchádzajúcemu prieskumu si na vianočné nákupy požičiava výrazne viac domácností, ktorých príjem nestačí ani na najlacnejšie potraviny a oblečenie a ktoré nemajú žiadne úspory. Samozrejme môže ísť o dôsledok pandémie, ale pôžičky na pokrytie vianočných nákladov sú nerozumné za všetkých okolností," dodala Palendalová.