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Prieskum: Na vianočné darčeky Slováci plánujú minúť v priemere 257 eur
Viac ako polovica respondentov deklarovala, že nedôveruje zľavám bez dôkazu o ich výhodnosti.
Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Podľa prieskumu agentúry Ipsos plánuje 63 % opýtaných minúť na darčeky rovnako ako vlani, približne 21 % plánuje minúť menej. Priemerný plánovaný rozpočet na darčeky je 257 eur. Táto suma však nie je odporúčaný rozpočet pre každú domácnosť. Uviedla to Kateřina Porubská, finančná konzultantka spoločnosti Simplea.
„Rozpočet si nemusíme nastavovať podľa toho, koľko míňajú ostatní. Dôležité je, koľko si môžeme dovoliť my bez toho, aby nám peniaze chýbali na bežný život. Ak je tento rok priestor na darčeky menší, je úplne v poriadku prispôsobiť tomu aj Vianoce,“ priblížila Porubská.
Viac ako polovica respondentov deklarovala, že nedôveruje zľavám bez dôkazu o ich výhodnosti. „Zľava je výhodná len vtedy, ak vieme, z akej ceny sa počíta. Pred nákupom si preto pozrite históriu ceny a porovnajte aspoň dvoch ďalších predajcov,“ povedala.
Odporúča použiť porovnávač cien alebo overiť si históriu ceny v obchode. Pri oznámení zníženia ceny je predajca spravidla povinný uvádzať aj najnižšiu cenu za predchádzajúcich 30 dní.
Finančná konzultantka tiež odporúča osvojiť si pravidlo 24 hodín. „Ak darček nemáte na zozname, nechajte si na rozmyslenie celý jeden deň. Vyspite sa na to. Väčšina tzv. posledných kusov aj tak nezmizne. Premyslite si, či produkt vy alebo váš blízky naozaj potrebujete. A myslite tiež na to, že úspora je len to, čo ste neminuli. Ak kúpite vec, ktorú ste nechceli, neušetríte, hoci by bola v 50-percentnej zľave,“ zdôraznila Porubská.
Potrebné je myslieť aj na to, že vianočné výdavky nejdú len na darčeky. Patria k nim aj jedlo, výzdoba či cestovanie za rodinou. V ideálnom prípade by si človek mal na Vianoce odkladať počas celého roka pravidelnú mesačnú sumu. Napríklad pri celkovom ročnom rozpočte na sviatky 300 eur ide o 25 eur mesačne. Suma však musí vychádzať z možností konkrétnej domácnosti.
„Každý z nás chce svojim blízkym urobiť radosť a najmä pri deťoch býva ťažké povedať si dosť. Menší rozpočet na vianočné darčeky však nie je rodičovské zlyhanie. Aj o peniazoch sa dá v rodine hovoriť pokojne a primerane veku detí. Nemusíte im splniť každé jedno želanie, aby boli Vianoce pekné,“ hovorí Porubská.
Núdzovú rezervu si treba chrániť aj počas sviatkov. Núdzová rezerva má pomôcť pri výpadku príjmu alebo nevyhnutných nečakaných výdavkoch.
Financovanie na splátky môže byť pri niektorých väčších a vopred plánovaných nákupoch jednou z možností. Vždy by však malo vychádzať z reálnych finančných možností domácnosti. To platí aj pri nákupe vianočných darčekov.
„Za dobrý vianočný rozpočet považujem taký, pri ktorom si celá rodina sviatky užije a v januári dokáže zaplatiť všetko potrebné. Radosť z Vianoc by nás nemala stáť pokoj na ďalšie mesiace,“ uzatvorila Porubská.
„Rozpočet si nemusíme nastavovať podľa toho, koľko míňajú ostatní. Dôležité je, koľko si môžeme dovoliť my bez toho, aby nám peniaze chýbali na bežný život. Ak je tento rok priestor na darčeky menší, je úplne v poriadku prispôsobiť tomu aj Vianoce,“ priblížila Porubská.
Viac ako polovica respondentov deklarovala, že nedôveruje zľavám bez dôkazu o ich výhodnosti. „Zľava je výhodná len vtedy, ak vieme, z akej ceny sa počíta. Pred nákupom si preto pozrite históriu ceny a porovnajte aspoň dvoch ďalších predajcov,“ povedala.
Odporúča použiť porovnávač cien alebo overiť si históriu ceny v obchode. Pri oznámení zníženia ceny je predajca spravidla povinný uvádzať aj najnižšiu cenu za predchádzajúcich 30 dní.
Finančná konzultantka tiež odporúča osvojiť si pravidlo 24 hodín. „Ak darček nemáte na zozname, nechajte si na rozmyslenie celý jeden deň. Vyspite sa na to. Väčšina tzv. posledných kusov aj tak nezmizne. Premyslite si, či produkt vy alebo váš blízky naozaj potrebujete. A myslite tiež na to, že úspora je len to, čo ste neminuli. Ak kúpite vec, ktorú ste nechceli, neušetríte, hoci by bola v 50-percentnej zľave,“ zdôraznila Porubská.
Potrebné je myslieť aj na to, že vianočné výdavky nejdú len na darčeky. Patria k nim aj jedlo, výzdoba či cestovanie za rodinou. V ideálnom prípade by si človek mal na Vianoce odkladať počas celého roka pravidelnú mesačnú sumu. Napríklad pri celkovom ročnom rozpočte na sviatky 300 eur ide o 25 eur mesačne. Suma však musí vychádzať z možností konkrétnej domácnosti.
„Každý z nás chce svojim blízkym urobiť radosť a najmä pri deťoch býva ťažké povedať si dosť. Menší rozpočet na vianočné darčeky však nie je rodičovské zlyhanie. Aj o peniazoch sa dá v rodine hovoriť pokojne a primerane veku detí. Nemusíte im splniť každé jedno želanie, aby boli Vianoce pekné,“ hovorí Porubská.
Núdzovú rezervu si treba chrániť aj počas sviatkov. Núdzová rezerva má pomôcť pri výpadku príjmu alebo nevyhnutných nečakaných výdavkoch.
Financovanie na splátky môže byť pri niektorých väčších a vopred plánovaných nákupoch jednou z možností. Vždy by však malo vychádzať z reálnych finančných možností domácnosti. To platí aj pri nákupe vianočných darčekov.
„Za dobrý vianočný rozpočet považujem taký, pri ktorom si celá rodina sviatky užije a v januári dokáže zaplatiť všetko potrebné. Radosť z Vianoc by nás nemala stáť pokoj na ďalšie mesiace,“ uzatvorila Porubská.