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Prieskum: Náborové plány firiem zoslabli, index trhu práce poklesol
Najvýraznejší pokles je v sektore informačné a komunikačné služby, a to na hodnotu -32 bodov, ktorý kvartálne poklesol o 33 bodov a medziročne poklesol o 47 bodov.
Autor TASR
Bratislava 10. júna (TASR) - Čistý index trhu práce (NEO) na Slovensku, očistený o sezónne výkyvy, dosahuje pre 3. štvrťrok tohto roka hodnotu mínus šesť bodov. V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom je to pokles o deväť bodov, medziročne predstavuje pokles až o 22 bodov. Spolu 27 % slovenských zamestnávateľov predpokladá pokles počtu zamestnancov, 21 % očakáva nárast a 47 % nepredpokladá žiadnu zmenu. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu ManpowerGroup Index trhu práce.
„Výsledky pre tretí kvartál potvrdzujú výrazné ochladenie slovenského trhu práce. Zamestnávatelia reagujú na kombináciu slabej spotreby, geopolitickej neistoty a utlmeného priemyselného dopytu väčšou opatrnosťou pri nábore,“ uviedla generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko Zuzana Rumiz. Napriek celkovému poklesu vidí personálna agentúra odolnosť v automobilovom sektore, v pohostinstve a vo výrobe. Pokračujúci dopyt po špecializovaných odborných pozíciách zároveň podľa Rumiz naznačuje výrazné zlepšenie v odvetví profesionálnych, vedeckých a technických služieb.
Slovenskí zamestnávatelia v šiestich z deviatich sektorov predpokladajú v 3. kvartáli pokles počtu zamestnancov. Najkonkurencieschopnejším sektorom na Slovensku je HoReCa, rekreačné a kultúrne služby na úrovni 12 bodov, čo predstavuje nárast o 16 bodov oproti minulému štvrťroku a nárast o 12 bodov medziročne.
Ďalšími silnými odvetviami v náborových plánoch sú sektory automotive (8) a výroba (6). Najvýraznejší medziročný nárast zaznamenal sektor profesionálnych, vedeckých a technických služieb, a to o 47 bodov.
Najvýraznejší pokles je v sektore informačné a komunikačné služby, a to na hodnotu -32 bodov, ktorý kvartálne poklesol o 33 bodov a medziročne poklesol o 47 bodov.
Slovenskí zamestnávatelia v dvoch zo štyroch regiónov očakávajú pokles zamestnanosti v nasledujúcom štvrťroku, zatiaľ čo jeden región predpokladá rast a jeden región predpokladá stagnáciu.
„Slovenský trh práce v 3. kvartáli pokračuje v celkovom útlme náborových aktivít, čo sa jasne premieta aj do regionálnej dynamiky. Negatívne očakávania prevažujú vo väčšine regiónov, pričom stabilnejší výhľad si udržiava len západné Slovensko. Naopak, Bratislava zaznamenáva výrazné zhoršenie náborového sentimentu a dosahuje najnižšiu úroveň za posledných šesť rokov, čo odráža kombináciu slabšieho dopytu a zvýšenej ekonomickej neistoty,“ dodala Rumiz.
Zamestnávatelia v štyroch zo šiestich kategórií organizácií rozdelených podľa veľkosti očakávajú v nasledujúcom štvrťroku pokles zamestnanosti. Najoptimistickejšie sú veľmi veľké organizácie s 1000 až 4999 zamestnancami, ktoré vykazujú NEO na úrovni 15 bodov. Oproti minulému kvartálu ide o zlepšenie o štyri body a medziročne o sedem bodov. Zároveň ide o najvyšší zaznamenaný NEO v tejto kategórii za viac ako dva roky, konkrétne od 2. kvartálu 2024, keď dosiahol hodnotu 16.
Naopak, v stredne veľkých organizáciách (50 až 249 zamestnancov) ide o najnižší zaznamenaný NEO za posledných päť rokov, teda od 1. kvartálu 2021, keď bol na úrovni mínus osem.
„Výsledky pre tretí kvartál potvrdzujú výrazné ochladenie slovenského trhu práce. Zamestnávatelia reagujú na kombináciu slabej spotreby, geopolitickej neistoty a utlmeného priemyselného dopytu väčšou opatrnosťou pri nábore,“ uviedla generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko Zuzana Rumiz. Napriek celkovému poklesu vidí personálna agentúra odolnosť v automobilovom sektore, v pohostinstve a vo výrobe. Pokračujúci dopyt po špecializovaných odborných pozíciách zároveň podľa Rumiz naznačuje výrazné zlepšenie v odvetví profesionálnych, vedeckých a technických služieb.
Slovenskí zamestnávatelia v šiestich z deviatich sektorov predpokladajú v 3. kvartáli pokles počtu zamestnancov. Najkonkurencieschopnejším sektorom na Slovensku je HoReCa, rekreačné a kultúrne služby na úrovni 12 bodov, čo predstavuje nárast o 16 bodov oproti minulému štvrťroku a nárast o 12 bodov medziročne.
Ďalšími silnými odvetviami v náborových plánoch sú sektory automotive (8) a výroba (6). Najvýraznejší medziročný nárast zaznamenal sektor profesionálnych, vedeckých a technických služieb, a to o 47 bodov.
Najvýraznejší pokles je v sektore informačné a komunikačné služby, a to na hodnotu -32 bodov, ktorý kvartálne poklesol o 33 bodov a medziročne poklesol o 47 bodov.
Slovenskí zamestnávatelia v dvoch zo štyroch regiónov očakávajú pokles zamestnanosti v nasledujúcom štvrťroku, zatiaľ čo jeden región predpokladá rast a jeden región predpokladá stagnáciu.
„Slovenský trh práce v 3. kvartáli pokračuje v celkovom útlme náborových aktivít, čo sa jasne premieta aj do regionálnej dynamiky. Negatívne očakávania prevažujú vo väčšine regiónov, pričom stabilnejší výhľad si udržiava len západné Slovensko. Naopak, Bratislava zaznamenáva výrazné zhoršenie náborového sentimentu a dosahuje najnižšiu úroveň za posledných šesť rokov, čo odráža kombináciu slabšieho dopytu a zvýšenej ekonomickej neistoty,“ dodala Rumiz.
Zamestnávatelia v štyroch zo šiestich kategórií organizácií rozdelených podľa veľkosti očakávajú v nasledujúcom štvrťroku pokles zamestnanosti. Najoptimistickejšie sú veľmi veľké organizácie s 1000 až 4999 zamestnancami, ktoré vykazujú NEO na úrovni 15 bodov. Oproti minulému kvartálu ide o zlepšenie o štyri body a medziročne o sedem bodov. Zároveň ide o najvyšší zaznamenaný NEO v tejto kategórii za viac ako dva roky, konkrétne od 2. kvartálu 2024, keď dosiahol hodnotu 16.
Naopak, v stredne veľkých organizáciách (50 až 249 zamestnancov) ide o najnižší zaznamenaný NEO za posledných päť rokov, teda od 1. kvartálu 2021, keď bol na úrovni mínus osem.