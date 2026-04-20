Prieskum: Nahradia kryptomeny euro pri platení?
Autor TASR
Bratislava 20. apríla (TASR) - Kryptomeny sú pre väčšinu Slovákov skôr investičným nástrojom ako alternatívou k tradičným peniazom. Na otázku, či si dokážu predstaviť, že v budúcnosti nebudú používať euro a budú prijímať alebo platiť iba kryptomenami, odpovedalo kladne iba 16 % Slovákov. Viac ako 70 % túto myšlienku odmieta. Vyplýva to z prieskumu poskytovateľa krypto služieb crypto4me spoločnosti Madison Six, ktorá v decembri 2025 získala od Národnej banky Slovenska (NBS) licenciu na poskytovanie služieb kryptoaktív.
„Prieskum širokej verejnosti ukazuje, že kryptomeny si dôveru ešte zďaleka nezískali. Vzdelávanie v tejto oblasti je stále na začiatku a na ťahu sú aj samotné spoločnosti, ktoré v odbore pôsobia, aby oboznamovali klientov s príležitosťami aj rizikami, aké z nakladania s kryptomenami vyplývajú,“ zhodnotil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Miloš Mázor.
Prieskum ďalej ukázal, že iba približne 11 % Slovákov verí, že kryptomeny môžu slúžiť ako zabezpečenie proti inflácii. Naopak, 60 % si to nemyslí a zvyšných 30 % na túto otázku nemá jasný názor. Hlavnou motiváciou pre obstaranie kryptomien je na Slovensku vidina zisku, keďže 31 % respondentov by kryptomeny kupovalo za účelom zárobku na kurzových pohyboch. Ako uchovávateľa hodnoty ich vníma 15 % opýtaných a iba 7 % Slovákov láka primárne možnosť platenia mimo bankového systému.
Medzinárodné zisťovanie pre crypto4me realizovala agentúra Ipsos na vzorke takmer 950 respondentov. Slováci sú podľa neho mierne otvorenejší používaniu kryptomien ako výhradného platidla ako Česi, v pomere 16 % ku 14 %. Zaostávajú však za Maďarskom, kde si takúto budúcnosť dokáže predstaviť 22 % opýtaných. Motivácia k nákupu zostáva vo všetkých troch krajinách podobná a dominuje v nich špekulatívny zámer.
