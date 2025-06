Prieskum: Najčastejšie sa využíva možnosť pracovať z domu v piatok

Bratislava 26. júna (TASR) - Najvyšší podiel pracujúcich z domu je zvyčajne v piatok, naopak, najnižší začiatkom týždňa. Možnosť pracovať z domu v piatok sa tak stáva štandardom, pričom je bežnou súčasťou benefitov pre zamestnancov. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti 365.invest, ktorý realizovala agentúra Focus od 14. do 26. januára 2025 na vzorke 206 respondentov formou osobných rozhovorov.



„Prieskum potvrdil našu domnienku vo veci rozloženia práce z domu v priebehu týždňa. Začiatkom pracovného týždňa zvyčajne prebiehajú porady a mítingy, takže je pravdepodobné, že vzniká potreba prítomnosti na pracovisku aj zo strany vedenia,“ spresnil šéf produktov a podpory predaja v spoločnosti Radko Rozum.



Možnosť práce z domu priniesla podľa neho aj nové požiadavky zo strany nájomcov kancelárskych priestorov a budov. Viditeľný je najmä nárast záujmu o flexibilné pracovné priestory, keď zamestnanci nemajú svoje pridelené miesto, ale pracujú za voľným stolom, pretože sa striedajú v možnosti pracovať z domu.



Až dve tretiny firiem uviedli, že v pondelky je väčšina zamestnancov prítomná v kancelárii. V utorok a stredu je väčšia časť pracovníkov v kancelárii v 58 % firiem, vo štvrtok je to v 52 % a v piatok už len v 35 % spoločností. V piatok využívajú možnosť pracovať z domu ľudia v prípade štvrtiny firiem, kým v pondelok je to iba v deviatich percentách podnikov.