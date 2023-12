PRIESKUM: Najčastejším dôvodom odchodu ľudí zo zamestnania sú financie

Bratislava 17. decembra (TASR) - Najčastejším dôvodom, prečo sa rozhodli ľudia zmeniť zamestnanie, boli peniaze. Vyjadrilo sa tak viac ako 70 % respondentov naprieč všetkými generáciami. Vyplýva to z prieskumu personálnej agentúry Grafton.



Medzi ďalšie dôvody patria napríklad nespokojnosť s nadriadeným, zlé vzťahy na pracovisku či nestabilnosť súčasného zamestnania. Poradie ich dôležitosti sa medzi jednotlivými vekovými kategóriami líši.



"Pre generáciu Z, teda mladých vo veku 16 až 26 rokov, je zo všetkých vekových skupín najdôležitejšia možnosť kariérneho postupu a spätná väzba. Opúšťajú zamestnanie vtedy, keď majú pocit, že sa kariérne neposúvajú alebo si ich v zamestnaní nikto nevšíma, to znamená, že nie je dôležité, ako a akú prácu odvedú. Pre generáciu Y, teda ľudí medzi 27 až 42 rokmi, je spomedzi všetkých generácií najdôležitejšia stabilita," uviedol riaditeľ personálnej agentúry Grafton Slovakia a Gi Group Martin Malo.



Ľudia z generácie Y tak odchádzajú najčastejšie, ak má ich zamestnávateľ neistú budúcnosť. Pri generáciách X (43 až 58 rokov) a boomers (59 a viac rokov) je druhým najčastejším dôvodom na ukončenie zamestnaneckého vzťahu nevyhovujúce jednanie zo strany nadriadeného.



Ako najzávažnejší dôvod na prijatie novej pracovnej ponuky uviedli v prieskume pracovníci zo všetkých generácií vyššiu mzdu za porovnateľný alebo rovnaký rozsah práce ako v súčasnom zamestnaní. Týka sa to 80 % všetkých respondentov. Zásadná je naprieč generáciami aj pravdivá informácia o výške mzdy na pracovnom pohovore.