Prieskum: Najlákavejšími benefitmi pre zamestnancov sú financie

Bratislava 30. apríla (TASR) - Medzi najžiadanejšie benefity pre zamestnancov patria finančné odmeny, dovolenka nad rámec zákona a home office. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu personálnej agentúry Grafton Slovakia, ktorý spoločnosť realizovala od 3. januára do 2. februára 2024 na vzorke 798 respondentov.



"Na prvom mieste sú stále finančné bonusy a prémie. Prekvapivo v roku 2024 si zamestnanci najviac žiadajú viac dní dovolenky," povedala marketingová riaditeľka personálnej agentúry Grafton Jitka Kouba.



Práca z domu je tretím najžiadanejším benefitom, na ktorý sa ľudia pýtajú už na pohovore. Ide najmä o oblasti IT technológií, administratívne a mediálne služby či finančné činnosti. Podľa marketingovej riaditeľky firmy v súčasnosti nepreferujú prácu z domu, ale práve, naopak, "tlačia" zamestnancov naspäť do kancelárií, pretože je pre nich efektívnejšie ich mať na pracovisku.



Zvyšovanie benefitov zapríčinila aj vysoká inflácia a tlak na rast miezd. Kouba objasnila, že firmy začali ponúkať zamestnancom väčšie benefity v pocovidovom období. Personálna agentúra uviedla, že 90 % ľudí sa už na pohovore o benefity firiem zaujíma.



Z prieskumu vyplynulo, že mladšia generácia Z preferuje rovnaké benefity ako ich starší a skúsenejší kolegovia. Na prvom mieste majú finančné odmeny, ďalej nasleduje voľný čas v podobe preplateného voľna a rozpočet na osobný rast. Pri výbere ponuky môže tak rozhodnúť aj možnosť kariérneho rastu.