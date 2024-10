PRIESKUM: Najpopulárnejšou sociálnou sieťou na Slovensku je Facebook

Bratislava 20. októbra (TASR) - Najobľúbenejšou sociálnou sieťou na Slovensku je Facebook, ktorý vyskúšalo už 92 % používateľov internetu. Tesne druhý je YouTube s 91 % a na tretej priečke sa umiestnil Instagram so 65 %. Vyplýva to z tohtoročných výsledkov prieskumu AMI Digital Index, na ktorom sa zúčastnili slovenskí používatelia internetu.



"Sociálnym sieťam na Slovensku už niekoľko rokov kraľujú Facebook a YouTube, s ktorými má používateľskú skúsenosť drvivá väčšina ľudí všetkých vekových skupín. V poslednom čase sa im však výrazne priblížil Instagram, obľúbený predovšetkým medzi mladšími používateľmi, a rastie aj TikTok, ktorý je doménou najmä takzvanej Generácie Z," uviedol riaditeľ spoločnosti AMI Digital Vladan Crha.



V pätici najväčších sociálnych sietí sa umiestnil aj Pinterest so 44 % a TikTok s 36 %. Práve TikTok je spolu s Instagramom najrýchlejšie rastúcou sociálnou sieťou. Obe platformy si podľa výsledkov prieskumu medziročne polepšili o štyri percentuálne body.



Prieskum ukázal, že až 95 % používateľov internetu navštevuje sociálne siete aspoň raz týždenne, každý deň ich používa už 87 %. Na prístup k sociálnym sieťam slovenskí používatelia čoraz častejšie využívajú mobilný telefón. Tento rok túto technológiu vždy alebo väčšinou preferovalo asi 87 % z nich.