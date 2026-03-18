< sekcia Ekonomika
Prieskum: Najväčší dopyt po zamestnancoch očakáva automobilový sektor
Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - Najkonkurencieschopnejším odvetvím na Slovensku je automobilový priemysel s výhľadom zamestnanosti na úrovni 23 %, čo je kvartálne nárast o 15 bodov, avšak medziročný pokles o 15 bodov. Čistý index trhu práce na Slovensku, očistený o sezónne výkyvy, dosahuje hodnotu 3 %. V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom je to nárast o 8 bodov, medziročne predstavuje pokles o 8 bodov. Ukázal to prieskum ManpowerGroup Index trhu práce na Slovensku pre druhý štvrťrok 2026, ktorého výsledky v stredu zverejnila spoločnosť ManpowerGroup Slovensko.
Nárast počtu zamestnancov očakáva 25 % slovenských zamestnávateľov, pokles predpokladá 22 %, žiadnu zmenu neočakáva 47 % a nevyjadrilo sa 6 % zamestnávateľov. Ďalšími silnými odvetviami v náborových plánoch sú sektor technológie a IT služby (výhľad zamestnanosti na úrovni 13 %) a obchod a logistika (11 %). Odbor odborné, vedecké a technické služby zaznamenal najväčší medzištvrťročný nárast očakávaní - o 28 bodov. Slovensko sa v tomto sektore umiestnilo na štvrtom mieste globálne z hľadiska medzištvrťročného rastu.
„Výhľad zamestnanosti sa síce v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom mierne zlepšil, no stále hovoríme o utlmenom trhu práce. Firmy zostávajú opatrné, najmä v dôsledku makroekonomickej neistoty a spomalenia v exportne orientovaných odvetviach,“ uviedla generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko Zuzana Rumiz. Pozitívnym signálom podľa nej je, že automobilový priemysel naďalej očakáva najväčší dopyt po zamestnancoch, čo potvrdzuje jeho strategický význam pre slovenskú ekonomiku.
Organizácie na Slovensku podľa prieskumu v dvoch zo štyroch regiónov očakávajú rast zamestnanosti v nasledujúcom štvrťroku, zatiaľ čo v dvoch regiónoch sa predpokladá stagnácia. Najsilnejším regiónom je stredné Slovensko so sezónne očisteným čistým indexom trhu práce (NEO) sedem bodov. Tento región zaznamenal najvýraznejší rast očakávaní oproti minulému štvrťroku aj rovnakému obdobiu minulého roka - o 12 bodov od prvého štvrťroka 2026 a o štyri body medziročne.
Naopak, na západnom Slovensku ide o najnižší zaznamenaný výhľad za posledných päť rokov, teda od štvrtého štvrťroka 2020, keď dosahoval hodnotu -1. Aktuálny výhľad regiónu je na úrovni 0.
Zamestnávatelia v štyroch zo šiestich kategórií organizácií na Slovensku očakávajú nárast zamestnanosti v nasledujúcom štvrťroku. Najoptimistickejšie sú veľmi veľké organizácie s 1000 až 4999 zamestnancami, s NEO na úrovni osem bodov, hoci ich výhľad oproti minulému štvrťroku klesol o bod a medziročne o dva body.
Mikroorganizácie s menej ako desiatimi zamestnancami zaznamenali najvýraznejšie oživenie očakávaní - medzištvrťročne si polepšili o 21 bodov. Aktuálny výhľad mikroorganizácií na Slovensku je na úrovni štyroch bodov.
„Z regionálneho pohľadu vidíme najväčšiu dynamiku náborových plánov na strednom Slovensku, čo súvisí najmä s koncentráciou výrobných a priemyselných kapacít,“ poznamenala Rumiz. „Zaujímavé je aj to, že náborové plány sa líšia podľa veľkosti podnikov - väčšie firmy si dokážu lepšie plánovať kapacity a investície, zatiaľ čo menšie spoločnosti reagujú flexibilnejšie, no zároveň opatrnejšie,“ dodala. Tento rozdiel podľa nej bude v nasledujúcich mesiacoch ešte výraznejší.
