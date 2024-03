Prieskum: Najväčšie prepúšťanie čaká sektor komunikačných služieb

Bratislava 21. marca (TASR) - Najviac nových pracovných príležitostí očakávajú firmy v sektore dopravy, logistiky a automotive, pričom ide o hodnotu +37 %. Najhoršie si vedie sektor komunikačných služieb (-11 %), kde budú zamestnancov prepúšťať. Vyplýva to z pravidelného štvrťročného prieskumu ManpowerGroup, o ktorom na štvrtkovej tlačovej konferencii informovala generálna manažérka spoločnosti Zuzana Rumiz.



"Pokles sektora komunikačných služieb pripisujeme zavedeniu nových technológií v rámci tohto sektora, akou je napr. umelá inteligencia. Samozrejme, že sa to utrasie, ale zatiaľ je citeľné v tejto podobe, že väčšina firiem bude viac znižovať počet nových zamestnancov než zvyšovať," priblížila Rumiz.



Nárast pracovných príležitostí očakávajú aj firmy v sektore finančníctva a nehnuteľností, ide o hodnotu +36 %. Sektor komunikačných služieb medziročne klesol o 58 %. V globále je to najslabší sektor zo všetkých. Do negatívnych čísiel sa okrem neho prepadli aj sektory energetika a sieťové odvetvia (-2 %) a obchod a služby (-3 %).



Čistý index trhu práce na Slovensku očistený o sezónne výkyvy predstavuje pre druhý kvartál tohto roka hodnotu +12 %. Ide o rozdiel medzi počtom zamestnávateľov, ktorí predpokladajú zvýšenie počtu zamestnancov, a takých, ktorí očakávajú zníženie ich počtu.



V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom je to pokles o 5 percentuálnych bodov. Najvyššia hodnota čistého indexu trhu práce je na východnom a západnom Slovensku, a to +17 %. Najnižšia hodnota +6 % je na strednom Slovensku.



Nárast počtu zamestnancov očakáva 33 % slovenských zamestnávateľov, 20 % predpokladá pokles a 43 % neočakáva žiadnu zmenu. K téme sa nevyjadrilo 5 % zamestnávateľov.



Najviac nových pracovníkov plánujú prijímať stredne veľké firmy s 1000 zamestnancami, a to s čistým indexom trhu práce +30 %. Za nimi nasledujú firmy s asi 50 až 249 zamestnancami (+24 %). Prepúšťať budú v tomto kvartáli firmy s viac ako 5000 zamestnancami (-5 %).