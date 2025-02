Prieskum: Najviac míňali za obedy ľudia v Košickom kraji

Bratislava 8. februára (TASR) - Najvyššie priemerné sumy za obedy platili aj vlani ľudia v Košickom kraji (9,16 eura). V roku 2023 obsadil tento kraj prvú priečku s platbami na úrovni 8,80 eura. Vyplýva to z dát TRC indexu spoločnosti Edenred. Do týchto platieb zamestnaneckou stravovacou kartou sú zarátané vždy celé útraty za jedlo, občerstvenie alebo kávu. Priemerné platby dosahovali vlani v rámci celého Slovenska 8,30 eura.



Na druhom mieste skončil v roku 2024 Nitriansky kraj (8,89 eura), na treťom Trnavský (8,80 eura). Nasledujú Žilinský (8,62 eura), Banskobystrický (8,36 eura), Prešovský (8,33 eura), Bratislavský (8,10 eura) a najmenej platili v roku 2024 ľudia za obedy v Trenčianskom kraji (6,73 eura).



"To, že Bratislavský kraj nepatrí z pohľadu útraty za obedy medzi najdrahšie, považujeme za fenomén, ktorý môže byť spôsobený viacerými faktormi. Za kľúčovú považujeme vyššiu konkurenciu gastroprevádzok a väčšie množstvo zákazníkov počas obeda. Rolu zohráva aj efektivita a centralizácia nákupov. Ukazuje sa, že na cenu obedov má vplyv aj rozvinutosť kraja a jeho infraštruktúra," uviedla Lívia Bachratá zo spoločnosti Edenred.



Medziročné porovnanie dát ukazuje, že oproti roku 2023 došlo k nárastu platieb v šiestich krajoch, pričom najvyšší nominálny rast platieb za obedy sa zaznamenal v Nitrianskom kraji (o 71 centov). Naopak, v Prešovskom kraji platili ľudia za obedy vlani o 6 centov menej ako v roku 2023, v Trenčianskom dokonca o 85 centov menej. Celoslovenský priemer v roku 2023 dosahoval 8,17 eura.



"S rastom cien môže zamestnávateľ pomôcť svojim zamestnancom napríklad zvýšením príspevkov na stravné alebo inými nefinančnými benefitmi. Naše prieskumy dokazujú, že zamestnanci, ktorí cítia, že sa zamestnávateľ o nich stará, sú lojálnejší, pracujú lepšie a nepomýšľajú na zmenu práce," dodala Bachratá.



V porovnaní s posledným predpandemickým rokom 2019 si vlani nominálne ľudia najviac priplatili v Košickom kraji (o 3,49 eura). V Trnavskom kraji došlo k nárastu platieb za obedy o 3,14 eura, v Prešovskom o 2,91 eura, v Žilinskom o 2,54 eura, v Banskobystrickom o 2,48 eura, v Nitrianskom o 2,43 eura, v Bratislavskom o 2,38 eura a v Trenčianskom o 1,07 eura. Celoslovenský priemer platieb za obedy v roku 2019 bol 5,73 eura, do roku 2024 tak došlo k ich zvýšeniu o 45 %.