Prieskum: Najviac vyhľadávali ubytovanie ľudia z Bratislavského kraja

Bratislava 30. mája (TASR) - V medziročnom porovnaní cestovali v prvých štyroch mesiacoch tohto roka Slováci oveľa viac, najviac vyhľadávali ubytovanie obyvatelia z Bratislavského kraja. Podľa aktuálnych dát spoločnosti 123dopyt.sk tak záujem o ubytovacie služby stúpol dvojnásobne. Štatistický úrad SR zverejnil, že návštevnosť ubytovacích zariadení za 1. štvrťrok medziročne vzrástla o štyri percentá a do čísiel z rovnakého obdobia roku 2019 ešte štyri percentá chýbali.



"V rámci nášho dopytového systému vidíme, že sa čísla spred pandémie nielen vracajú k vyšším hodnotám, no pozitívne hodnotíme aj celkový vývoj. Ak porovnáme záujem o ubytovacie služby našich dodávateľov za prvých päť mesiacov 2019, teda pred nástupom pandémie, ktorá výraze zasiahla trh, a rokom 2024, narástli aktuálne požiadavky o 117 %," uviedol riaditeľ spoločnosti 123dopyt.sk Otto Kočí. Zároveň dodal, že oproti rovnakému obdobiu za minulý rok sa k dnešnému dňu záujem o ubytovacie služby zvýšil o 133 %.



Najčastejšie podľa dopytového portálu vyhľadávali ľudia na Slovensku ubytovanie, ktorého priemerná cena sa pohybovala od 425 do 1100 eur za celý pobyt. Zo zahraničia prejavili Slováci záujem o ubytovanie v Česku, Chorvátsku a Taliansku.



Z dát spoločnosti vyplynulo, že najčastejšie hľadali ubytovacie služby obyvatelia z Bratislavského kraja. Súvisieť to môže s lepšou ekonomickou situáciou v kraji, keďže priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca za štvrtý kvartál 2023 sa pohybovala na úrovni 1897 eur, čo je o vyše 300 eur viac, ako je slovenský priemer.