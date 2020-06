Nákup drahších vecí neplánovalo ani pred koronakrízou 38 % ľudí

Bratislava 27. júna (TASR) - Viac ako tretina (38 %) ľudí neplánovala ani pred koronakrízou nákup väčších, drahších tovarov či služieb a žije zrejme "od výplaty k výplate". Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry pre prieskum verejnej mienky a médií AKO, vykonaného na vzorke 1000 respondentov v čase 10. až 15. júna 2020.



Prieskumom o tom, nákup ktorých tovarov a služieb si občania odložili na neskôr pre nový koronavírus, sa tiež zistilo, že u tých, ktorí si nejaký nákup rozmysleli, respektíve ho odložili, išlo najmä o auto (15 %). Každý desiaty človek si odložil nákup elektrospotrebiča (biela alebo čierna technika). Asi 8 % opýtaných si odložilo či rozmyslelo rekonštrukciu bytu či domu.



Najmä uvedené tri segmenty priemyslu môžu podľa agentúry AKO očakávať v najbližšom období problémy s domácim odbytom svojich výrobkov alebo služieb, čím by sa opätovné "rozbehnutie" domácej spotreby a návrat ekonomiky do pôvodného stavu realizovali až v neskoršom období.



Odložená spotreba sa však prieskumom zistila, aj keď v menšej miere, napríklad aj pri dovolenkách, nábytku, počítačoch, mobilných telefónoch, televízoroch, športových a hobby tovaroch.



Prieskum však ukázal, že muži odložili najmä nákup auta, kým odklad nákupu elektrospotrebičov mali až na druhom mieste. Ženy odložili najmä nákup elektrospotrebiča, auto mali až na druhom mieste v poradí. Odklad nákupu počítača bol u mužov naliehavejší ako u žien, rovnako tak odklad nákupu mobilu. Odklad nákupu nábytku je u žien omnoho naliehavejší ako u mužov. Odklad rekonštrukcie bytu či domu, ako aj odklad nákupu novej nehnuteľnosti boli však rovnako naliehavé u mužov aj u žien.



Podľa prieskumu odklad nákupu auta klesá s vekom. Odklad nákupu elektrospotrebičov stúpa s vekom a je najčastejší u najstarších respondentov. Odklad nákupu mobilného telefónu sa vyskytoval takmer len pri najmladšej vekovej skupine. Odklad nákupu nábytku je vo všetkých vekových kategóriách (s výnimkou najmladších) rovnaký (5 až 7 %). Odklad nákupu nehnuteľnosti bol najčastejší u 30- až 39-ročných, s vekom prudko klesal. Odklad dovolenky sa uvádzal rovnako často u všetkých vekových skupín (4 až 7 %).



Nákup automobilu odložili podľa prieskumu rovnako často ľudia z rôznych vzdelanostných kategórií. Nákup elektrospotrebičov častejšie odložili ľudia s nižším vzdelaním. Dovolenku odložili častejšie vzdelanejší ľudia. Nákup nábytku odložili všetky vzdelanostné skupiny približne v rovnakej miere (5 až 6 %). Nákup počítača odložili častejšie vzdelanejší ľudia.