PRIESKUM: Nakupujúci plánujú minúť na vianočné darčeky viac ako vlani

Bratislava 16. decembra (TASR) - Spotrebitelia plánujú v tomto roku minúť na nákup vianočných darčekov priemerne 109 eur, pričom ide o medziročný nárast o 15 eur. Investíciu do darčekov plánuje 93 % obyvateľov Slovenska. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu agentúry Focus pre internetovú mBank, ktorý sa uskutočnil online na vzorke 944 respondentov.



Približne 37 % odhaduje, že na darčeky pre blízkych tento rok minie viac ako 200 eur. V porovnaní s minulým rokom ide o nárast, pretože vtedy túto sumu plánovalo 29 % respondentov. Ďalších asi 29 % sa vo svojich finančných plánoch pohybuje v rozpätí 101 až 200 eur.



Viac ako štvrtina Slovákov podľa prieskumu odhaduje, že na darčeky pre blízkych minie menej ako 100 eur, pričom sumu do 50 eur chce minúť 9 % respondentov a 51 až 100 eur investuje 18 % opýtaných. Vianočné darčeky neplánuje kupovať vôbec 7 % respondentov.



Pokiaľ účastníci prieskumu plánujú väčšinu nákupu hradiť z vlastného vrecka, ale požičajú si iba malú časť, najčastejšie využijú pomoc od člena rodiny, známeho či priateľa. Ide o 6 % opýtaných. Na finančnú inštitúciu sa s týmto úmyslom obrátia 3 % respondentov. "Napriek náročným ekonomickým časom je pozitívne, že až 90 % respondentov si na kúpu darčekov peniaze nebude požičiavať, ale plánuje ich financovať len z vlastných zdrojov. Je to podobné percento ako minulý rok," dodal generálny riaditeľ internetovej banky Robert Chrištof.



Z výsledkov prieskumu ďalej vyplynulo, že výrazne narástol počet tých, ktorí si peniaze na darčeky sporia alebo odkladajú v predstihu počas celého roka či pár mesiacov pred Vianocami. Zatiaľ čo vlani ich bolo 36 %, v tomto roku sa ich počet zvýšil na 46 %.



"Nominálne síce mzdy a dôchodky porástli, ale nárast celkových životných nákladov nepokryli. Občania preto musia čoraz viac peňazí vynakladať na zabezpečovanie bežných každodenných nákupov. Aj to môže byť jedna z príčin, prečo tak významne narástol podiel ľudí, ktorí si na darčeky odkladajú peniaze vopred," uzavrel sociológ a riaditeľ prieskumnej agentúry Martin Slosiarik.