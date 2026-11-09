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Prieskum: Nálada investorov v eurozóne pokračuje v poklese
Index dôvery, ktorý odráža náladu investorov v eurozóne, dosiahol v novembri 2,4 bodu.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 9. novembra (TASR) - Nálada investorov v eurozóne pokračuje v poklese, čo zvyšuje očakávania ekonomickej stagnácie. Na druhej strane, výsledky prieskumu inštitútu Sentix sú lepšie, než predpokladali analytici. Informovala o tom agentúra Reuters.
Index dôvery, ktorý odráža náladu investorov v eurozóne, dosiahol v novembri 2,4 bodu. To je o 0,3 bodu menej než v októbri, v ktorom sa oproti prechádzajúcemu mesiacu index prepadol o 2,4 bodu. Analytici však počítali s ešte výraznejším poklesom indexu, a to na 2,1 bodu. Prieskum sa uskutočnil 5. až 7. novembra na vzorke 1025 investorov.
Rovnako ako v októbri, aj v novembri sa zhoršili očakávania ďalšieho vývoja ekonomiky a čiastkový index ekonomických očakávaní klesol o 0,5 bodu na 8,3 bodu. Dôvodom je pokračujúca geopolitická neistota, vysoké ceny energií a zvyšovanie úrokových sadzieb. Hodnotenie súčasných ekonomických podmienok investormi však zotrvalo na pôvodnej úrovni a príslušný čiastkový index dosiahol -3,3 bodu.
Naopak, zlepšila sa nálada investorov v Nemecku, najväčšej ekonomike eurozóny. V októbri zaznamenal index dôvery -3,6 bodu, v novembri predstavoval -3,3 bodu.
Index dôvery, ktorý odráža náladu investorov v eurozóne, dosiahol v novembri 2,4 bodu. To je o 0,3 bodu menej než v októbri, v ktorom sa oproti prechádzajúcemu mesiacu index prepadol o 2,4 bodu. Analytici však počítali s ešte výraznejším poklesom indexu, a to na 2,1 bodu. Prieskum sa uskutočnil 5. až 7. novembra na vzorke 1025 investorov.
Rovnako ako v októbri, aj v novembri sa zhoršili očakávania ďalšieho vývoja ekonomiky a čiastkový index ekonomických očakávaní klesol o 0,5 bodu na 8,3 bodu. Dôvodom je pokračujúca geopolitická neistota, vysoké ceny energií a zvyšovanie úrokových sadzieb. Hodnotenie súčasných ekonomických podmienok investormi však zotrvalo na pôvodnej úrovni a príslušný čiastkový index dosiahol -3,3 bodu.
Naopak, zlepšila sa nálada investorov v Nemecku, najväčšej ekonomike eurozóny. V októbri zaznamenal index dôvery -3,6 bodu, v novembri predstavoval -3,3 bodu.