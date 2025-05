Prieskum: Nálada medzi európskymi investormi v SR zostáva utlmená

Bratislava 24. mája (TASR) - Nálada medzi európskymi investormi na Slovensku zostáva citeľne utlmená. Hospodársku situáciu krajiny väčšina hodnotí negatívne a očakávania týkajúce sa vlastného podnikania sa druhý rok po sebe zhoršujú. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu, na ktorom sa v marci zúčastnilo takmer 100 firiem, informovala o tom Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (AHK Slowakei).



Z prieskumu ďalej vyplynulo, že za väčšie riziká považujú podniky hospodársko-politické rámcové podmienky a slabý dopyt. Napriek tomu by sa približne dve tretiny respondentov opäť rozhodli investovať na Slovensku. Očakávania sa podľa komory zhoršujú, pričom pesimizmus rastie ako pri hodnotení celkovej hospodárskej situácie, tak aj pri vlastnej podnikateľskej činnosti.



Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily má naďalej výrazný vplyv na zamestnanosť a mzdové náklady. Neistota v oblasti daňového a regulačného rámca zároveň výrazne rastie, vyplynulo z prieskumu. „Iba 3 % firiem hodnotia aktuálnu ekonomickú situáciu na Slovensku ako dobrú, zatiaľ čo štyri z desiatich (41 %) ju považujú za zlú. Výhľad do budúcnosti je rovnako pesimistický - saldo medzi pozitívnymi a negatívnymi hodnoteniami ďalšieho vývoja slovenskej ekonomiky dosahuje mínus 64 percentuálnych bodov,“ priblížila obchodná komora.



Prezident AHK Slowakei Pavel Lakatos skonštatoval, že mnohé firmy sú naďalej pod silným nákladovým tlakom, pričom zároveň rastie aj neistota na svetových trhoch. Dodal, že od minulého roka môžeme u firiem pozorovať neustále klesajúcu ochotu investovať. To je podľa neho varovný signál pre Slovensko ako miesto podnikania, keďže bez investícií zaostáva inovácia a konkurencieschopnosť.



Najväčšie riziko pre ekonomický vývoj v nasledujúcich 12 mesiacoch predstavujú podľa opýtaných hospodársko-politické rámcové podmienky (59 %). „Výsledky jasne ukazujú, že investori dnes najviac oceňujú politickú stabilitu a predvídateľné podmienky,“ zdôraznil Lakatos.