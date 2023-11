Prieskum: Napriek inflácii nedostalo zvýšený plat 40 % zamestnancov

Bratislava 30. novembra (TASR) - Tento rok nedostalo 40 % zamestnancov zvýšený plat, a to aj napriek inflácii a zvýšeným nákladom. Zároveň tretina pracovníkov, ktorí dostali zvýšený plat, očakávala výraznejší nárast príjmu. Vyplýva to z prieskumu portálu Platy.sk, na ktorý upozornila spoločnosť Profesia.



Takmer 50 % respondentom zvýšili zamestnávatelia plat do 100 eur mesačne v hrubom. Desatina si prilepšila o 300 eur a viac. S výškou platu je spokojných 15 % opýtaných, ktorým sa výplata zvýšila. Spoločnosti si podľa Profesie kritickú situáciu uvedomovali, keďže u dvoch tretín pracujúcich zvýšili platy firmy z vlastnej iniciatívy.



Viac ako štvrtina ľudí, ktorí sú ohrození vyššími cenami tovarov a služieb, vo firme ostala, no má finančné problémy. Pri 9 % z tejto skupiny rovnaká suma výplaty nespôsobila problémy. O zvýšenie platu v dohľadnej dobe chce požiadať 20 % respondentov s nízkymi mzdami, 28 % opýtaných so strednými mzdami a 21 % ľudí s vysokými mzdami.



Najviac zamestnancov, ktorým zvýšili plat, pracuje v oblasti bezpečnosti a ochrany. Vyjadrilo sa tak 75 % respondentov z tohto sektora. Nasledovali bankovníctvo, školstvo a vzdelávanie a ľudské zdroje. Na opačnom konci boli zamestnanci z oblasti cestovného ruchu, gastra a hotelierstva. Takmer dve tretiny z nich dostávali rovnakú výplatu ako minulý rok.