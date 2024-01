Prieskum: Napriek inflácii vlani 27,7 % zamestnancov nezvýšili plat

Bratislava 29. januára (TASR) - Napriek inflácii v roku 2023 nedostalo vyšší plat 27,7 % opýtaných. Vyššie životné náklady sa snažili pokryť zamestnávatelia u 21,5 % respondentov. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Endered, o ktorom informoval Trumpeter.



Čiastočne prilepšené dostalo 50,8 % opýtaných. Napriek tomu však uviedli, že prilepšenie k platu nebolo dostačujúce. "Je chvályhodné, že väčšina zamestnávateľov aspoň čiastočne zohľadnila zvýšené náklady na život, či už formou zvýšenia platu alebo formou iných zamestnaneckých benefitov. Nie každý zamestnávateľ si to mohol dovoliť," uviedla Lívia Bachratá zo spoločnosti Edenred.



Z prieskumu zároveň vyplýva, že väčšina jeho účastníkov sa v roku 2024 neobáva zhoršenia svojej pracovnej situácie. Svoje pracovné očakávania hodnotilo 30,8 % respondentov pozitívne. Veľmi pozitívne očakávania má 15,1 % zamestnancov a neutrálne 43,7 %.



Najdôležitejším faktorom pri zmene práce by bol v roku 2024 plat. Túto možnosť vybralo v prieskume 84,3 % opýtaných. Nepeňažné benefity považuje za dôležité 54 % respondentov a 37,5 % opýtaných oceňuje prístup nadriadeného.



Nasledovali pracovné prostredie a kultúra firmy (28,1 %), pracovná rovnováha a flexibilita (24,1 %), možnosti profesionálneho rozvoja (23,9 %), spätná väzba a hodnotenie práce (18,7 %) a stotožnenie sa s víziou, cieľmi a stratégiou spoločnosti (7,2 %). Najžiadanejším nefinančným benefitom, a to u 70 % opýtaných, je príspevok na stravovanie aspoň v optimálnej výške 7,80 eura.



V prieskume sa zamestnanci vyjadrili aj k tomu, či sa cítia pre svojho zamestnávateľa dôležití. V tomto smere nemalo 43,1 % opýtaných žiaden pocit a nevedelo to vyhodnotiť. Ďalších 27 % respondentov cíti, že je pre svojho zamestnávateľa dôležitých a 10,2 % veľmi dôležitých. Dojem, že nie sú dôležití, uviedlo 7,5 % respondentov a 2,2 % označilo, že nie sú vôbec dôležití.



"Predpokladáme, že tieto čísla sa budú meniť a zamestnanci sa budú cítiť dôležití a docenení. Zamestnávatelia k tomu budú musieť smerovať, pokiaľ chcú mať v časoch nízkej miery nezamestnanosti a vplyvom zmien smerujúcich k spoločenskej zodpovednosti podnikov dostatok kvalitných ľudí," dodala Bachratá.