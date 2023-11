Prieskum: Takmer každá piata rodina žije v núdzi

Bratislava 9. novembra (TASR) - Podiel slovenských domácností, ktoré hospodária s dostatkom peňazí na pokrytie základných potrieb i závažnejších výdavkov, a navyše ešte zvládajú sporiť, medziročne mierne narástol - z minuloročných 51 % na súčasných viac než 59 %. Zároveň sa znížil počet obyvateľov Slovenska, ktorí so svojím mesačným príjmom nevystačia, a to z 22 % na 18 %. To však znamená, že vo finančnej núdzi stále žije takmer každá piata slovenská domácnosť. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika.



"Prepad finančnej situácie slovenských domácností sa síce zastavil, ale úrovni finančnej kondície, v ktorej boli Slováci pred dvoma rokmi, sa zďaleka nepribližujeme. Dôležité však je, že sa podarilo zbrzdiť infláciu a udržať vysokú zamestnanosť. Mohlo by tak dochádzať k postupnému zlepšovaniu," uviedla generálna riaditeľka spoločnosti KRUK Jaroslava Palendalová.



Svoju finančnú situáciu celkovo lepšie hodnotia muži a tiež Slováci vo vekovej kategórii 18 až 24 rokov. Oproti minuloročnému prieskumu si polepšili starší ľudia vo veku 55 - 64 rokov. Negatívne svoju finančnú situáciu hodnotí 44 % respondentov v tejto vekovej kategórii oproti 54 % v minulom roku. Výrazne sa zlepšila aj finančná situácia rodičov na rodičovskej dovolenke - minulý rok malo problém vyjsť s peniazmi 56 % rodičov, tohto roku ide o 40 %.



Spokojnosť s finančnou situáciou výrazne rastie s úrovňou dosiahnutého vzdelania. Ako veľmi dobrú hodnotia svoju finančnú situáciu predovšetkým zamestnanci v oblasti finančníctva a poisťovníctva, príslušníci armády a bezpečnostných zložiek a pracovníci v odbore školstva, kultúry, vedy a výskumu. Najviac sú so svojou finančnou situáciou spokojní ľudia pracujúci v odbore IT a telekomunikácií.



So svojou finančnou situáciou sú podľa Palendalovej spokojní predovšetkým ľudia žijúci v trojčlenných a štvorčlenných domácnostiach a obyvatelia Bratislavského a Žilinského kraja. Najhoršie svoju finančnú situáciu hodnotia obyvatelia Nitrianskeho kraja, kde žije v nedostatku až 49 % domácností, nasledovaní obyvateľmi Banskobystrického kraja.



Počas celého novembra organizuje KRUK v spolupráci s projektom moje-financie.sk, mestami Prešov a Košice a neziskovou organizáciou Človek v ohrození neziskovú aktivitu Deň bez dlhov. Záujemcovia majú možnosť poradiť sa zadarmo o svojej finančnej situácii a dlhoch a nastaviť si riešenie. Pre verejnosť je pripravená bezplatná linka 0800 223 322 alebo kontaktný formulár na webových stránkach www.nasedlhy.sk. Odborní poradcovia záujemcom na vyžiadanie poskytnú zadarmo výpis z Centrálnej evidencie exekúcií, teda informáciu, či je proti nim aktuálne vedená exekúcia.