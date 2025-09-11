< sekcia Ekonomika
Prieskum: Nárast počtu zamestnancov očakáva vo 4. kvartáli 29 % firiem
Čistý index trhu práce na Slovensku očistený o sezónne výkyvy pre štvrtý kvartál predstavuje hodnotu 14 %.
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Nárast počtu zamestnancov očakáva vo štvrtom štvrťroku 2025 celkovo 29 % slovenských firiem. Naopak, pokles predpokladá 16 %, ďalej 49 % neočakáva žiadnu zmenu a šesť percent zatiaľ nevie. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu Indexu trhu práce od spoločnosti ManpowerGroup.
„Slovenský trh práce síce zostáva aj vo štvrtom štvrťroku 2025 v pozitívnych číslach, no najvýznamnejšie odvetvia našej ekonomiky priemysel a výroba zaznamenávajú výrazný prepad v náborových plánoch oproti predchádzajúcim kvartálom. Spomalený hospodársky rast a pretrvávajúca neistota spôsobujú, že zamestnávatelia váhajú s prijímaním nových pracovníkov. Optimistické vyhliadky má len sektor zdravotníctva a služieb,“ uviedla generálna manažérka spoločnosti za Slovensko Zuzana Rumiz.
Čistý index trhu práce na Slovensku očistený o sezónne výkyvy pre štvrtý kvartál predstavuje hodnotu 14 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zostáva nezmenený, medziročne ide o oslabenie o päť bodov. Najvyšší čistý index trhu práce je na západnom Slovensku na úrovni 22 %, najnižší v hodnote jedného percenta je zase na strednom Slovensku.
Z prieskumu vyplynulo, že zamestnávatelia v siedmich z deviatich sektorov plánujú vo štvrtom kvartáli navýšiť počty zamestnancov. Najviac pracovných miest, a to celkovo 43 %, chcú vytvoriť firmy pôsobiace v zdravotníctve a farmácii. Oproti minulému kvartálu ide o nárast o 47 percentuálnych bodov (p. b.) a medziročne je to zvýšenie o 54 p. b. Druhým najsilnejším sektorom je energetika a sieťové odvetvia, pričom dosahuje hodnotu 33 %. Na treťom mieste sú komunikačné služby s 28 %. Najvýraznejší pokles o 41 p. b. oproti minulému kvartálu zaznamenali doprava, logistika a automobilový priemysel.
Z regionálneho hľadiska majú najoptimistickejšie náborové plány firmy v Bratislave, a to na úrovni 14 % a na východnom Slovensku v hodnote 13 %. V rámci veľkosti spoločností predpokladajú nárast zamestnanosti v štvrtom štvrťroku najmä veľké podniky s 5000 a viac pracovníkmi, ktoré dosiahli čistý index 38 %. V medzikvartálnom porovnaní ide o zvýšenie o 30 p. b. a medziročne o 42 p. b. Stabilný výhľad zamestnanosti na úrovni 36 p. b. si zachovávajú informačné technológie. Najslabšie je na tom sektor komunikačných služieb s 19 %.
„Aj keď slovenskí zamestnávatelia pristupujú k náboru s väčšou opatrnosťou, vidíme pozitívny signál v tom, že vo všetkých regiónoch aj vo všetkých veľkostiach podnikov sa očakáva mierny rast počtu zamestnancov. Najoptimistickejší sú na západnom Slovensku, ktoré dosiahlo historicky najvyšší rast a potvrdzuje tak svoju kľúčovú úlohu na slovenskom trhu práce,“ dodala Rumiz.
