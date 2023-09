Prieskum: Nárast zamestnancov očakáva na jeseň 31 % zamestnávateľov

Bratislava 14. septembra (TASR) - Slovenské firmy plánujú na jeseň najsilnejšie nábory od začiatku roka 2022. Nárast počtu zamestnancov očakáva 31 % slovenských zamestnávateľov, 17 % predpokladá pokles a 47 % neočakáva žiadnu zmenu. Vyplýva to z pravidelného štvrťročného prieskumu ManpowerGroup Slovensko, o ktorom na štvrtkovej tlačovej konferencii informovala manažérka ManpowerGroup Slovensko Zuzana Rumiz.



"V poslednom roku boli zamestnávatelia o čosi zdržanlivejší pri prijímaní nových zamestnancov. Aj keď si uvedomovali, že by potrebovali posily, mnohé firmy nábory odkladali. Výsledky najnovšieho prieskumu však ukazujú, že na jeseň plánujú firmy vo väčšej miere vytvárať nové pracovné miesta," povedala Rumiz.



Čistý index trhu práce na Slovensku, čo je rozdiel medzi počtom zamestnávateľov, ktorí predpokladajú zvýšenie počtu zamestnancov, a takých, ktorí očakávajú zníženie ich počtu, očistený o sezónne výkyvy dosahuje úroveň +15 %. Najvyšší čistý index práce zaznamenali v Bratislave (+25 %), na strednom a západnom Slovensku zhodne +11 % a najnižší bol na východnom Slovensku na úrovni +6 %.



Najvyšší rast počtu nových pracovných miest (čistý index trhu práce +32 %) plánujú firmy v oblasti komunikačných služieb. V porovnaní s minulým štvrťrokom ide o nárast o 13 percentuálnych bodov. Medziročne ide o nárast o 16 percentuálnych bodov. Výraznejšie nábory očakávajú aj spoločnosti v sektore financií a nehnuteľností (+26 %).



Najviac zamestnancov plánujú prijímať malé firmy do 50 zamestnancov, u ktorých je čistý index na úrovni +16 %. Medzikvartálne ide o zlepšenie o štyri percentuálne body. Veľké firmy, ktoré zamestnávajú viac ako 250 ľudí, mali čistý index +14 %. Medzikvartálne je to však pokles o štyri percentuálne body.