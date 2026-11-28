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PRIESKUM: Našim firmám chýba transparentná komunikácia o odmeňovaní
Organizácie dosiahli najvyššie skóre v legislatívnej pripravenosti, a to 75 bodov.
Autor TASR
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Bratislava 28. novembra (TASR) - Slovenské firmy sú pomerne dobre pripravené na nové pravidlá transparentného odmeňovania, zaostávajú však v komunikácii so zamestnancami. Vyplýva to z prieskumu Index zrelosti transparentného odmeňovania spoločnosti Deloitte, do ktorého sa zapojilo 49 organizácií pôsobiacich na Slovensku. V celkovom hodnotení dosiahli 68 bodov zo 100.
Organizácie dosiahli najvyššie skóre v legislatívnej pripravenosti, a to 75 bodov. Najväčšie nedostatky sa ukázali v oblasti transparentnosti komunikácie, kde získali 54 bodov. Podľa spoločnosti tak firmy síce majú nastavené interné pravidlá a procesy, nedokážu ich však vždy dostatočne vysvetliť a sprístupniť zamestnancom.
„Výsledky ukazujú, že slovenské spoločnosti už urobili významný kus práce pri nastavovaní pravidiel a procesov. Skutočnou skúškou však bude ich fungovanie v praxi. Transparentnosť odmeňovania nie je len o splnení legislatívnych povinností, ale aj o tom, či zamestnanci rozumejú princípom odmeňovania a či ich manažéri dokážu zrozumiteľne a konzistentne vysvetľovať,“ uviedla líderka tímu pre poradenstvo v oblasti ľudského kapitálu Deloitte Česká republika a Slovensko Zuzana Kostiviarová.
Najväčšou prekážkou pri zavádzaní nových požiadaviek je podľa respondentov interpretácia legislatívy, ktorú označilo za problém 45 % organizácií. Nasledujú obmedzené zdroje (18 %), pripravenosť systémov a firemná kultúra (zhodne 10 %) a kvalita údajov (6 %).
V oblasti dátovej pripravenosti dosiahlo takmer 48 % organizácií aspoň 85 bodov, štvrtina však nezískala ani 40 bodov. Každá tretia organizácia zatiaľ nikdy neanalyzovala rozdiely v odmeňovaní. Firmy, ktoré takéto analýzy realizovali, sa často spoliehajú na manuálne alebo jednorazové výpočty.
„Dáta samy osebe nestačia. Firmy potrebujú vedieť, že sú úplné a spoľahlivé, a zároveň musia mať nastavenú metodiku, ktorá umožní analýzy opakovať a ich výsledky obhájiť,“ vysvetlila Kostiviarová.
Takmer polovica organizácií otvorene komunikuje princípy odmeňovania a kariérneho rastu, informácie však nie sú vždy automaticky dostupné všetkým zamestnancom. V takmer štyroch z piatich organizácií slúžia mzdové rozpätia predovšetkým ako interný nástroj pre HR, manažment alebo vedenie. Pravidelnú a metodickú prípravu manažérov na diskusie o odmeňovaní zabezpečuje len tretina firiem.
Prieskum zároveň ukázal, že väčšia veľkosť organizácie automaticky neznamená vyššiu pripravenosť. Najviac bodov, 78, dosiahli firmy s 250 až 999 zamestnancami. Organizácie s viac ako 1000 zamestnancami získali 65 bodov. Celkovo sa 63 % zapojených organizácií nachádza na dvoch najvyšších úrovniach zrelosti, pričom 45 % dosiahlo transformačnú úroveň.
Organizácie dosiahli najvyššie skóre v legislatívnej pripravenosti, a to 75 bodov. Najväčšie nedostatky sa ukázali v oblasti transparentnosti komunikácie, kde získali 54 bodov. Podľa spoločnosti tak firmy síce majú nastavené interné pravidlá a procesy, nedokážu ich však vždy dostatočne vysvetliť a sprístupniť zamestnancom.
„Výsledky ukazujú, že slovenské spoločnosti už urobili významný kus práce pri nastavovaní pravidiel a procesov. Skutočnou skúškou však bude ich fungovanie v praxi. Transparentnosť odmeňovania nie je len o splnení legislatívnych povinností, ale aj o tom, či zamestnanci rozumejú princípom odmeňovania a či ich manažéri dokážu zrozumiteľne a konzistentne vysvetľovať,“ uviedla líderka tímu pre poradenstvo v oblasti ľudského kapitálu Deloitte Česká republika a Slovensko Zuzana Kostiviarová.
Najväčšou prekážkou pri zavádzaní nových požiadaviek je podľa respondentov interpretácia legislatívy, ktorú označilo za problém 45 % organizácií. Nasledujú obmedzené zdroje (18 %), pripravenosť systémov a firemná kultúra (zhodne 10 %) a kvalita údajov (6 %).
V oblasti dátovej pripravenosti dosiahlo takmer 48 % organizácií aspoň 85 bodov, štvrtina však nezískala ani 40 bodov. Každá tretia organizácia zatiaľ nikdy neanalyzovala rozdiely v odmeňovaní. Firmy, ktoré takéto analýzy realizovali, sa často spoliehajú na manuálne alebo jednorazové výpočty.
„Dáta samy osebe nestačia. Firmy potrebujú vedieť, že sú úplné a spoľahlivé, a zároveň musia mať nastavenú metodiku, ktorá umožní analýzy opakovať a ich výsledky obhájiť,“ vysvetlila Kostiviarová.
Takmer polovica organizácií otvorene komunikuje princípy odmeňovania a kariérneho rastu, informácie však nie sú vždy automaticky dostupné všetkým zamestnancom. V takmer štyroch z piatich organizácií slúžia mzdové rozpätia predovšetkým ako interný nástroj pre HR, manažment alebo vedenie. Pravidelnú a metodickú prípravu manažérov na diskusie o odmeňovaní zabezpečuje len tretina firiem.
Prieskum zároveň ukázal, že väčšia veľkosť organizácie automaticky neznamená vyššiu pripravenosť. Najviac bodov, 78, dosiahli firmy s 250 až 999 zamestnancami. Organizácie s viac ako 1000 zamestnancami získali 65 bodov. Celkovo sa 63 % zapojených organizácií nachádza na dvoch najvyšších úrovniach zrelosti, pričom 45 % dosiahlo transformačnú úroveň.