< sekcia Ekonomika
Prieskum: Negatívne pocity zamestnancov vzrástli,nevyhovuje najmä plat
Prieskum JobsIndex mapoval 16 negatívnych pocitov v piatich kategóriách a ukázal, že väčšina pracujúcich zápasí s viacerými naraz.
Autor TASR
Bratislava 29. júla (TASR) - Nepríjemné pocity stereotypu či zaťaženia medzi zamestnancami narastajú. Prieskum JobsIndex mapoval 16 negatívnych pocitov v piatich kategóriách a ukázal, že väčšina pracujúcich zápasí s viacerými naraz. Najčastejší konkrétny negatívny pocit sa týkal platu. Až 52 % ľudí je presvedčených, že ten ich je nižší, ako by zodpovedalo pozícii. Prieskum na reprezentatívnej vzorke 1001 zamestnancov realizovala spoločnosť Alma Career v apríli.
Negatívne pocity spojené s financiami sú na Slovensku výrazne vyššie ako v Česku, kde ich prieskum zaznamenal len u 37 % respondentov. Okrem toho má 48 % slovenských zamestnancov pocit, že pracujú viac, no nikto to neocení, a 45 % ľudí vníma, že ostatní kolegovia sa dostatočne nesnažia.
Najčastejšou kategóriou nepríjemných pocitov bolo nadmerné zaťaženie, ktoré za posledné roky stúplo a pociťuje ho 62 % respondentov. Na hranici zrútenia z dôvodu objemu práce sa cíti 40 % zamestnankýň a zamestnancov.
Až dve tretiny zamestnancov cítia podľa výsledkov prieskumu pracovné odcudzenie a rutinu. Majú pocit, že náplň práce im prestáva vyhovovať alebo sa stala stereotypom. Od jesene 2023 tento podiel narástol o viac ako desať percentuálnych bodov.
Štyria z desiatich zamestnancov si nespokojnosť kompenzujú v súkromnom živote naplneným voľným časom. Od roku 2023 vzrástol ich podiel o desať percentuálnych bodov. „Tento trend je najvýraznejší u vedúcich pracovníkov,“ poznamenala PR manažérka Alma Career Slovakia Ľubica Melcerová.
Na nedostatok uznania sa sťažuje 60 % respondentov. Absenciu pochvaly od nadriadeného vidno najmä u zamestnancov s nižším vzdelaním. Vníma ju 44 % ľudí so základným alebo stredoškolským vzdelaním bez maturity, kým u vysokoškolsky vzdelaných je to necelá tretina.
Šikanu zo strany nadriadeného alebo kolegov uviedla v prieskume štvrtina respondentiek a respondentov, ale až polovica uviedla, že pocítila negatívny pocit z kategórie poníženie alebo šikana.
Negatívne pocity spojené s financiami sú na Slovensku výrazne vyššie ako v Česku, kde ich prieskum zaznamenal len u 37 % respondentov. Okrem toho má 48 % slovenských zamestnancov pocit, že pracujú viac, no nikto to neocení, a 45 % ľudí vníma, že ostatní kolegovia sa dostatočne nesnažia.
Najčastejšou kategóriou nepríjemných pocitov bolo nadmerné zaťaženie, ktoré za posledné roky stúplo a pociťuje ho 62 % respondentov. Na hranici zrútenia z dôvodu objemu práce sa cíti 40 % zamestnankýň a zamestnancov.
Až dve tretiny zamestnancov cítia podľa výsledkov prieskumu pracovné odcudzenie a rutinu. Majú pocit, že náplň práce im prestáva vyhovovať alebo sa stala stereotypom. Od jesene 2023 tento podiel narástol o viac ako desať percentuálnych bodov.
Štyria z desiatich zamestnancov si nespokojnosť kompenzujú v súkromnom živote naplneným voľným časom. Od roku 2023 vzrástol ich podiel o desať percentuálnych bodov. „Tento trend je najvýraznejší u vedúcich pracovníkov,“ poznamenala PR manažérka Alma Career Slovakia Ľubica Melcerová.
Na nedostatok uznania sa sťažuje 60 % respondentov. Absenciu pochvaly od nadriadeného vidno najmä u zamestnancov s nižším vzdelaním. Vníma ju 44 % ľudí so základným alebo stredoškolským vzdelaním bez maturity, kým u vysokoškolsky vzdelaných je to necelá tretina.
Šikanu zo strany nadriadeného alebo kolegov uviedla v prieskume štvrtina respondentiek a respondentov, ale až polovica uviedla, že pocítila negatívny pocit z kategórie poníženie alebo šikana.