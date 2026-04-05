Prieskum: Nemci očakávajú urýchlené rozširovanie obnoviteľných zdrojov
Autor TASR
Berlín 5. apríla (TASR) – Viac ako dve tretiny obyvateľov Nemecka očakávajú, že vláda urýchli rozširovanie obnoviteľných zdrojov energií. Približne 68 % oprávnených voličov si želá, aby vláda znížila závislosť od dovozu fosílnych palív rozšírením obnoviteľných zdrojov energie, oznámil v nedeľu Spolkový zväz solárneho priemyslu (BSW) s odvolaním sa na prieskum, ktorý koncom marca uskutočnila agentúra YouGov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Približne 78 % respondentov vníma závislosť Nemecka od dovozu energie ako hrozbu, pričom táto otázka sa opäť dostala do popredia v súvislosti s vojnou v Iráne, uviedlo združenie. Obnoviteľné zdroje energie, ako je solárna a veterná energia, zvyšujú odolnosť energetického systému a „trvalo zabezpečujú nižšie ceny elektrickej energie pre všetkých spotrebiteľov“, poznamenal Carsten Körnig, výkonný riaditeľ BSW. Plány ministerstva hospodárstva výrazne obmedziť podporu solárnych elektrární a prístup solárnych a veterných elektrární do elektrickej siete od roku 2027 sú v rozpore s jasnou vôľou občanov, dodal. Ak by sa tieto zámery naplnili, znamenalo by to podľa neho výrazné predĺženie závislosti od dovozu zemného plynu a ropy. „To by nemecké hospodárstvo a verejnosť stálo veľa peňazí,“ varoval Körnig.
Nemecké ministerstvo hospodárstva pripravuje zníženie dotácií na solárnu energiu, ako vyplýva z návrhu novely zákona o obnoviteľných zdrojoch energie z 22. januára. Legislatíva by ukončila podporu nových malých solárnych energetických systémov. Jej cieľom je tiež lepšie zosúladiť rozširovanie kapacity veterných a solárnych elektrární s rozvojom distribučnej siete.
