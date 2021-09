PRIESKUM: Nemecké firmy sa aklimatizovali na pandémiu

Bratislava 27. septembra (TASR) – Platobná disciplína nemeckých firiem sa zlepšuje a hoci krajina prešla recesiou, omeškanie platieb sa znížilo v priemere o osem dní. Nemecké spoločnosti sa naučili žiť s koronou, uviedla v pondelok nadnárodná poisťovacia spoločnosť Coface, na základe aktuálneho prieskumu o platobnej morálke nemeckých firiem.



"Až 41 % spoločností vyslovilo v prieskume pozitívne očakávania v súvislosti s rokom 2021. No hoci je relatívne vysoký tiež podiel tých, čo vidia pozitívne aj budúci rok, 32 %, hocako, odráža nižšiu istotu," konštatoval generálny riaditeľ Coface pre Slovenskú republiku a Česko Ján Čarný. Nemecké firmy v súčasnosti vnímajú ako hlavné riziko pre exportné aktivity narušenie globálnych hodnotových reťazcov.



V aktuálnom prieskume firmy viac veria svojim obchodným partnerom, že si budú plniť svoje záväzky. Možnosť dohodnúť sa na platobných podmienkach ponúka už 74 % spoločností. Pred koronou to síce bolo až 81 %, no vlani sa percento firiem ochotných ponúknuť výhodnejšie platobné podmienky znížilo na 62 %. "Dôvodom terajšieho zlepšenia môže byť aj fakt, že pre firmy je vzhľadom na pandémiu odbytiskom najmä domáci, známejší trh,“ uviedol Čarný.



Naďalej však nemecké spoločnosti uprednostňujú kratšie platobné podmienky, a to maximálne do 60 dní. Až 88 % oslovených spoločností požadovalo tento rok uskutočnenie platieb do 60 dní. Priemerná lehota splatnosti v sektoroch zostala podobná predchádzajúcim rokom, a to 32,6 dňa. Firmy podľa Čarného preferujú mať hotovosť čo najskôr.



Zlepšuje sa tiež situácia s oneskorením platieb, keď v tohtoročnom prieskume s nimi malo skúsenosť len 59 % oslovených spoločností, kým v roku 2020 to bolo 68 %. S výnimkou dopravy a kovovýroby sa počty oneskorení platieb znížili vo všetkých odvetviach. No kým v agrobiznise a drevárstve sa s tým stretla len polovica oslovených, v rizikovom textilnom a odevnom sektore bol tento podiel až 70 %.



Výhľadovo sú však nemecké firmy optimistické. Len 11 % očakáva budúci rok v porovnaní s týmto zhoršenie. Najoptimistickejšie sú firmy v kovospracujúcom a automobilovom sektore a pozitívne sa na ďalší rok pozerajú dokonca aj pandémiou ťažko skúšané spoločnosti z textilného a odevného sektora.



Podľa prieskumu však nemecké firmy vnímajú aj niekoľko rizík. Počas pandémie je pre exportné firmy najväčším rizikom narušenie globálnych hodnotových reťazcov, čo uviedlo 40 % opýtaných. Pätina firiem vyhodnotila ako riziko aj rastúce ceny neropných komodít a každá desiata spoločnosť vníma ako hrozbu aj účinky ochorenia COVID-19 na globálne hospodárstvo.



Prieskum Coface sa uskutočnil v júli a auguste a zúčastnilo sa na ňom 819 spoločností rôznych veľkostí a naprieč sektormi hospodárstva. Prieskum platobnej morálky nemeckých firiem uskutočnila spoločnosť už po piaty raz.