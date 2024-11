Prieskum: Nemecko považujú za nepripravené na Trumpovu vládu

Mníchov 27. novembra (TASR) - Nemecko nie je pripravené na nadchádzajúce druhé funkčné obdobie Donalda Trumpa na poste prezidenta USA. Uviedla to väčšina oslovených ekonómov v prieskume inštitútu Ifo a novín Frankfurter Allgemeine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Autori prieskumu oslovili 180 profesorov ekonómie z nemeckých univerzít. Pýtali sa na stav nemeckej ekonomiky a možnosť, že Trump zavedie tvrdé clá na dovoz do USA vrátane dovozu z Európskej únie (EÚ), ako to opakovane sľuboval počas predvolebnej kampane.



Približne 85 % respondentov uviedlo, že Nemecko nie je dostatočne pripravené, aby zvládlo zvyšovanie ciel alebo iné potenciálne dôsledky ďalšej Trumpovej politiky, ako je napríklad odklon USA od obranných záväzkov NATO v Európe alebo jeho skepticizmus voči opatreniam v oblasti klimatických zmien.



Väčšina ekonómov pripisovala túto nepripravenosť nemeckej koaličnej vláde, ktorá sa rozpadla a krajina smeruje k predčasným voľbám.



Nemecká ekonomika bola dlho postavená na exporte a Spojené štáty sú jej najvýznamnejším zahraničným trhom a obchodným partnerom mimo EÚ.



Ekonómovia z nemeckých univerzít vyjadrili pesimizmus v súvislosti s možným negatívnym vplyvom druhej Trumpovej administratívy na Nemecko aj EÚ.



Až 89 % z nich očakáva, že dôsledky pre hospodársky rast v Nemecku budú negatívne alebo veľmi negatívne. "Nemecká ekonomika je výrazne exportne orientovaná, a preto ju obzvlášť tvrdo zasiahne plánovaná protekcionistická obchodná politika Trumpa," zhrnul výsledky prieskumu ekonóm Ifo Niklas Potrafke.