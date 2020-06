Prieskum: Niektorí vodiči neprezuli letné pneumatiky pre koronavírus

Bratislava 29. júna (Teraz.sk) – Aj napriek teplému počasiu a postupnému uvoľňovaniu opatrení sa stále nájdu vodiči, ktorí ešte neprezuli na letné obutie. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Continental Barum, ktorý zároveň ukázal, že vodiči majú záujem o lokálne značky pneumatík.



Podľa prieskumu až 69,9 % vodičov vymenilo na svojom aute zimnú sadu za letnú. Z dlhodobých interných dát spoločnosti je to o 15 % menej, ako očakávaný počet prezutých automobilov. Po celoročných pneumatikách siahajú iba 4 % opýtaných.



„Pocítili sme dopad koranavírusu na prezúvaciu sezónu, no veríme, že sa spolu s uvoľnením opatrení podarí prezuť ešte približne 15 % vodičom. Jazda na zimných pneumatikách mimo zimné obdobie vyžaduje zvýšenú opatrnosť, nie sú konštruované na jazdu v letných podmienkach. Na zimných plášťoch v lete musia vodiči počítať s dlhšou brzdnou dráhou, s horším bočným vedením aj s vyššou hlučnosťou,“ hovorí Aleš Langer z oddelenia Technického zákazníckeho servisu Barum Continental.



Pandémia výrazne ovplyvnila aj aktuálnu situáciu a vývoj v pneuservisoch. Tie museli obmedziť svoje kapacity. Síce značná časť vodičov svoje autá prezula, stále sa nájde dosť takých, ktorí jazdia na zimnom obutí. Dôvodov je hneď niekoľko, pričom najčastejším, ktorý uvádza takmer 32 % vodičov, sú iné priority kvôli pandémii koronavírusu. Až 20 % opýtaných plánuje dojazdiť zimné pneumatiky, pričom len 2 % z nich to tak robí pravidelne každý rok. Koronakríza zasiahla spotrebiteľov v značnej sile a niektorí z nich sa sťažujú na finančné problémy, kvôli ktorým si novú sadu nemôžu dovoliť. Na termín v pneuservise sa malo problém objednať takmer 10 % vodičov.



Spolu s podporou slovenskej ekonomiky je často skloňovaná aj podpora lokálnych výrobcov a značiek. Gumárenský priemysel má na Slovensku viac ako 100 ročnú tradíciu a má veľké ambície sa rozvíjať aj do budúcna. Tradičnú slovenskú značku pneumatík Matador vlastní takmer 24 % vodičov. Obľúbená je aj značka od našich českých susedov, ktorých pneumatiky značky Barum nájdeme na takmer 12 % vozidiel. Slovenskí vodiči si potrpia aj na prémiové pneumatiky, 25 % z nich jazdí na pneumatikách značky Continental.



V rámci podpory slovenskej ekonomiky zvažuje podporiť výrobcov kúpou lokálnej značky až 82 % vodičov.

„Vážime si, že si Slováci vyberajú domáce značky a tešíme sa z ich dlhoročnej popularity. Naši zákazníci ich kúpou podporujú slovenskú ekonomiku, pretože sú pneumatiky vyrábané aj v slovenskom výrobnom podniku Continental Matador Púchov. Zároveň získavajú bezpečné pneumatiky s vynikajúcou životnosťou a kvalitou,“ uvádza Magda Nagy, riaditeľka marketingu spomínanej spoločnosti.



Slovenskú ekonomiku je potrebné podporovať vo všetkých oblastiach, výnimkou nie je ani turizmus. Takmer 41 % Slovákov sa tento rok určite chystá na dovolenku a až 75 % z nich si ju užije vo vlastnej krajine s využitím vlastných dopravných prostriedkov.



Prieskum sa realizoval počas mája 2020 na vzorke 675 vlastníkoch automobilov, starajúcich sa o výmenu pneumatík na svojom vozidle.