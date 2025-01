PRIESKUM: Nízka investičná gramotnosť sa môže prejaviť aj v dôchodku

Bratislava 18. januára (TASR) - Nízka investičná gramotnosť Slovákov sa môže negatívne prejaviť aj v ich finančnom zabezpečení na dôchodok. Väčšina z nich považuje za dostatočnú penziu vo výške, na akú priemerný dôchodca ani zďaleka nedosiahne. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu investičnej gramotnosti na Slovensku online investičnej platformy Portu.



Iba necelých 13 % respondentov prieskumu uviedlo, že ak by budúci mesiac mali odísť na penziu, stačilo by im, aby sa jej výška pohybovala od 400 do 800 eur. Viac ako polovica opýtaných by chcela dôchodok v rozmedzí 801 až 1200 eur. Priemerná výška starobného dôchodku na Slovensku bola pritom minulý rok necelých 700 eur.



"Z prieskumu vyplýva, že pre veľkú väčšinu populácie nebude štátny dôchodok dostatočný. Keď sme sa ich pýtali, koľko by si predstavovali, že budú mať na dôchodku peňazí, tak pre viac ako 80 % ľudí by úroveň priemerného dôchodku nebola vôbec vyhovujúca," priblížil výkonný riaditeľ Portu Martin Luňáček.



Z týchto očakávaní vyplýva, že by si ľudia mali odkladať peniaze na dôchodok aj sami. To však často nerobia. "Tu vidíme ten najväčší rozpor. Na jednej strane máme ľudí, ktorí si predstavujú, že v dôchodku budú mať dostatok prostriedkov, na druhej strane pre to nič nerobia. S tým je z môjho pohľadu potrebné niečo robiť," zdôraznil Luňáček.



Ľudí, ktorí si na dôchodok neodkladajú nič navyše, je podľa prieskumu vyše 30 %. Platí to aj pre živnostníkov, z ktorých 28,6 % uviedlo, že si momentálne na starobu nešetria. "Ide pritom o ľudí, ktorí si aj podľa zistenia Najvyššieho kontrolného úradu platia minimálne penzijné odvody a preto im hrozí, že budú odkázaní na minimálny dôchodok," upozornil dekan Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela Michal Mešťan.



Ďalšia významná skupina respondentov si na starobu odkladá iba nižšie sumy, ktoré nemusia na badateľné prilepšenie k penzii stačiť, najmä ak si začnú sporiť neskoro. Naopak, ak sa so šetrením začne dostatočne skoro, stačí si odkladať aj menšie sumy. Napríklad na výsledných 24.000 eur si stačí pri priemernom 8 % ročnom zhodnotení odkladať necelých 41 eur mesačne po dobu 20 rokov, vyčíslil Mešťan. Pri 30 rokoch sporenia je to len 16 eur mesačne.



"Vďačíme za to efektu zloženého úročenia, ktorému však väčšina Slovákov, bohužiaľ, nerozumie," poukázal odborník na jeden z výsledkov prieskumu investičnej gramotnosti. Princípu zloženého úročenia, kedy sa úročia okrem samotného vkladu sporiteľa aj priebežne pripísané úroky, rozumie iba necelá tretina (29 %) opýtaných. Trend je pritom z roka na rok klesajúci.