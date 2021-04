Prieskum: Nové stratégie investovania lákajú najmä mladšie ročníky

Bratislava 8. apríla (TASR) – Slovensko je dlhodobo na chvoste s najnižším podielom investovania v rámci krajín OECD. Podľa prieskumu Nadácie PARTNERS a agentúry Focus z augusta minulého roka neinvestuje 86 % Slovákov. Situáciu by mohli zmeniť tzv. ESG (Environment, Social, Governance) fondy a tzv. zelené investovanie, ktoré spájajú ekológiu so spoločenskou zodpovednosťou a zaujímajú mladšie ročníky.



"Prax naznačuje, že práve ESG fondy môžu pozitívne ovplyvniť vzťah širokej verejnosti a odbúrať obavy Slovákov z investovania," uviedol vo štvrtok generálny riaditeľ PARTNERS INVESTMENTS Maroš Ovčarik. Do popredia sa pri nich dostáva téma trvalej udržateľnosti, ktorej venujú pozornosť firmy a aj bežná verejnosť. Udržateľnosť sa tak stáva novou realitou v rôznych oblastiach života a ako najnovší vývojový trend pozitívne vplýva i na oblasť investovania.



Vyšší záujem o túto stratégiu investovania na Slovensku je u mileniálov. Ide o skupinu vo veku 25 až 40 rokov, teda ľudí, ktorí vstúpili do aktívneho ekonomického života, majú najvyšší nárast platov a ich majetok sa najrýchlejšie kumuluje. "Je zrejmé, že pôjde o dlhodobý trend, ktorý by mal byť viditeľný najbližších 5 až 15 rokov. Tento fakt potvrdzujú viaceré analýzy, ktoré vyhodnocujú ESG investície," hovorí Ovčarik. Za posledný rok sa počet týchto fondov zdvojnásobil.



"Investovanie do ESG má racionálne i emocionálne dôvody. Ľudia majú z neho lepší pocit, pretože peniaze vložili do lepších firiem a investujú tak s vplyvom na dlhodobú udržateľnosť a zodpovednosť týchto firiem. Je teda vysoko pravdepodobné, že práve ESG fondy a zodpovedné investovanie môžu odbúrať strach Slovákov z investovania," tvrdí odborník na osobné financie z PARTNERS GROUP SK Peter Gurecka.



Investovanie je pre Slovákov stále na vedľajšej koľaji a rok počas pandémie nového koronavírusu toto finančné správanie ešte umocnil. Kým v roku 2019 investovalo 18 % Slovákov, v lete minulého roka to bolo o štyri percentuálne body menej. Toto správanie zdôvodňujú obavou, že prídu o svoje peniaze, ale aj presvedčením, že na investovanie potrebujú vysokú sumu peňazí a že im to aktuálny rozpočet neumožňuje.